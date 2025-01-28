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川普談DeepSeek：對美AI產業一記當頭棒喝

WSJ：DeepSeek仰賴較便宜科技 靠創新模型衝擊科技巨擘

記者顏伶如／綜合報導
中國科技公司「追求探索」橫空出世，27日在全球股市大放異采，打扒全球高科技AI股票，巨型科技公司股價暴跌，血流成河。(路透)
中國科技公司「追求探索」橫空出世，27日在全球股市大放異采，打扒全球高科技AI股票，巨型科技公司股價暴跌，血流成河。(路透)

中國人工智慧(AI)新創公司DeepSeek走紅，全球科技股全面暴跌。華爾街日報(WSJ)27日報導，根據傳統思考，人工智慧公司需要昂貴且最先進的電腦晶片來訓練系統，DeepSeek財力並不雄厚，推出模型卻有辦法跟美國對手互別苗頭。

DeepSeek(深度求索)是一家中國人工智慧公司，最近推出的R1模式可以解決複雜問題，表現獲得高度評價。DeepSeek應用程式目前在iPhone應用程式美國地區下載排行榜居冠。

報導指出，根據傳統思考，人工智慧公司需要昂貴、頂尖晶片訓練系統，可觀開銷只有規模最大的美國科技巨擘承擔得起，例如Alphabet、Meta等擁有龐大數據網絡、大規模演算能力及存儲、網路資源的大型企業。

然而，DeepSeek沒有如此財力，但推出模型仍有跟美國競爭對手媲美。DeepSeek表示，使用晶片並非最先進，但結合了創新的模型訓練技術。

此外，DeepSeek把R1模式以開放源碼的方式公開，意即其他人可根據自己的用途調整這個模式，也就是說其他公司可從這個模式繼續建造，做出其他便宜的AI選擇方案。

為何DeepSeek仰賴較便宜的科技？華爾街日報分析，受到美國出口管制影響，DeepSeek很難買到尖端晶片。

對沖基金管理人梁文鋒(Liang Wenfeng)是DeepSeek(杭州深度求索人工智能基礎技術研究有限公司，簡稱深度求索)創始人兼行政總裁。DeepSeek創始基金來自於梁文鋒規模80億的對沖基金公司「幻方量化」(High-Flyer)。

DeepSeek是否對所有AI科技股帶來災難，報導分析，並不是所有人都認為DeepSeek將顛覆AI基礎產業。財富管理研究機構伯恩斯坦(Bernstein)半導體分析師瑞斯岡(Stacy Rasgon)便說，DeepSeek雖然找到辦法降低人工智慧訓練成本，但隨著人工智慧需求日漸增加，科技公司還是要有更強的演算能力。

瑞斯岡與研究夥伴在27日公布的分析報告裡指出：「DeepSeek代表AI擴建的末日來臨了嗎？我們覺得沒有。」

人工智慧 AI 晶片

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