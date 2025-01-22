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出生公民權是什麼？一篇文看懂川普是否有權推翻

魯比歐就任國務卿首秀 主持四方對話意在抗衡北京

記者陳熙文／華盛頓報導
新任國務卿魯比歐21日宣誓就任後，隨即舉行與三國外長的「四方安全對話」。左起日本外相岩屋毅、印度外長蘇杰生、國務卿魯比歐、澳洲外長黃英賢。(美聯社)
新任國務卿魯比歐21日宣誓就任後，隨即舉行與三國外長的「四方安全對話」。左起日本外相岩屋毅、印度外長蘇杰生、國務卿魯比歐、澳洲外長黃英賢。(美聯社)

國務卿魯比歐(Marco Rubio)21日走馬上任，他表示，川普總統的外交政策，其核心就是美國利益。他就任後立即在華盛頓主持「四方安全對話」(Quad)外長會議，這是魯比歐首次以國務卿身分主持重要的外交活動，也是川普總統宣誓就職後，美國舉辦的一場重要的國際安全會議。

更重要的是彰顯新的川普政府持續對亞太地區安全的重視。

路透指出，四方安全對話外長在川普就職一天後就在華盛頓舉行會晤表明，抗衡北京仍然是川普新政府外交上的優先要務。

路透引述一位參與規畫這次會議的官員的話說，這次外長會議也有可能為川普就職不久後舉行四方安全對話高峰會鋪路。這次外長會議在美國國務院舉行，但是美方也在安排讓四國外長們去白宮舉行會議。

「四方安全對話」外長除美國國務卿魯比歐外，還有澳洲外長黃英賢、印度外長蘇傑生和日本外相岩屋毅。

這四個國家都對中國在其國力和軍力上升後在國際關係中愈來愈強勢的行為深感關切和憂慮。

魯比歐21日宣誓就任美國國務卿，他表示，川普的外交政策就是國務院把美國視為優先，拓展國家利益；魯比歐說，國務院未來任何的決定都必須回答三個問題：有讓美國更強大嗎？有讓美國更安全、更繁榮嗎？

魯比歐說，若國務院的決定不符合這三個條件，國務院就不會去做這樣的決定。

魯比歐也說，川普在就職演說中說得很清楚，川普外交政策的主要目標就是推動和平，包括「以實力謀和平」(peace through strength)，同時不捨棄美國的價值。

美國總統川普提名的聯合國大使斯特凡尼克（Elise Stefanik）21日則在人事聽證會表示，她承諾確保台灣最大程度和有意義地參與聯合國，以及所有國際組織。

斯特凡尼克認為美國必須有警覺性，別讓中國滲透國際組織。

斯特凡尼克也表達對台灣的支持，指她過去在國會一向支持軍援台灣，並表示，她堅信執行「嚇阻」策略（deterrence）可以避免在印太地區發生戰爭。

斯特凡尼克也指出，聯合國使用的語言也非常重要，認為中國正試圖納入特定語言，呼籲美國必須擁有非常強的中文專業能力，以密切監控聯合國體系內所有文件及聲明的內容。

此外，斯特凡尼克21日也表達對川普宣布退出世界衛生組織的決定，認為世界衛生組織當年未能妥善處理新冠疫情，反而幫忙中國散播其言論。

川普 魯比歐 國務院

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