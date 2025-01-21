我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

難逃一劫 川普：正討論2月1日起對中國徵收10%關稅

韓國瑜率團訪美國國會 盼美國維持軍援承諾

川普意外推遲對中關稅 路透：提高美中關係重置可能性

編譯高詣軒／即時報導
中國國家副主席韓正20日在美國國會大廈，出席美國總統川普就職典禮。（路透）
中國國家副主席韓正20日在美國國會大廈，出席美國總統川普就職典禮。（路透）

路透21日報導，美國總統川普20日就任當天意外推遲對中國加徵關稅，也未單獨挑明中國為威脅，這讓美中和解的可能性提升；雙方都想從對方得到好處，而非向對手國家施加傷害。

路透指出，川普在就職後的一場演說聲稱關稅將使美國富裕，卻避免提及過去貿易戰對手中國，這為美中進行新協商敞開一扇門。川普也延後執行對短影音應用程式TikTok的禁令，但暗示美國應擁有該平台在美國業務的一半所有權，以換取Tiktok在美國續命。

分析家說，川普2.0展開之際，美中都發覺自身需要新的路線圖，以推進各自目標並捍衛利益。不過，2020年美中貿易協議等懸而未決議題，可能動搖當前友好基調。

川普上次執政，很快就與中國國家主席習近平打好關係，彼此先後在佛州、北京隆重招待對方。但美中關係後來依然惡化，演變到貿易戰，雙方關稅你來我往，衝擊全球供應鏈。現在跡象顯示雙方似乎都無意繼續算舊帳，而有意走向談判桌。

法國外貿銀行首席亞太經濟學家艾雷洛說，川普想和中國達成協議，否則上任當天就會對中國出招，「他的競選活動對中國來勢洶洶，然後在就任第一天退縮」。

他說，「中國獲勝，因為他們所受的關稅將有限。因為他們將提供川普要達成協議所需的一切。金融服務？人民幣？你想要人民幣更強勢？當然好，大概是暫時性的」。

習近平和川普上周已通話，同意就重要議題建立戰略溝通管道。美國媒體說，川普還有意上任百日內訪問中國。

美中關係的阻礙可能來自川普團隊核心，美國新任國務卿魯比歐就是著名對中鷹派。但其他川普政府成員對中國看法可能分歧。

被點名主掌政府效率部的馬斯克，在中國有廣泛商業利益。身為特斯拉執行長的他，長年與中國領導層培養密切連結，他可能希望積極參與對中政策。

分析家說，川普將自視為美國最高外交官，預計不會仰仗魯比歐或商務部長、美國貿易代表等人。諮詢公司Plenum在上海的合夥人博正元（譯音，Bo Zhengyuan）說，川普權力集中程度是美國近代前所未見，「他可能是唯一中國可從務實角度對話的人」，但這取決於川普在美國體制內能有多大行動空間，因為中國是美國頭號敵手的共識已形成。

分析家說，若務實主義持續，中國有機會說服川普鬆綁拜登前朝的一些出口管制；這些管制意在遏制中國半導體等關鍵科技能力。

北京大學國際關係教授王棟說，川普本性是商人，其考量更務實，對意識形態缺乏興趣，「其他問題，像是地緣政治議題、台灣問題，對川普都是次要」，川普的就職演說也未提台灣，「我們將觀察美國是否會回歸為更務實理性的國家，以利雙方能進一步提升關係」。

王棟還說，若這能達成，「我們甚至可將這比做尼克森2.0」。冷戰正酣時，美國時任總統尼克森1972年2月訪問北京，為後來的美中建交鋪路。

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

川普 關稅 魯比歐

上一則

商家看川普關稅／南加家具進口商：中國廠得搬遷了

下一則

難逃一劫 川普：正討論2月1日起對中國徵收10%關稅

延伸閱讀

商家看川普關稅／南加家具進口商：中國廠得搬遷了

商家看川普關稅／南加家具進口商：中國廠得搬遷了
四方安全對話外長齊聚華府 川普政府展現對中國關注

四方安全對話外長齊聚華府 川普政府展現對中國關注
加拿大總理：將強烈回應川普加徵關稅

加拿大總理：將強烈回應川普加徵關稅
格陵蘭總理回應川普：人民不想變成美國人

格陵蘭總理回應川普：人民不想變成美國人

熱門新聞

川普就任美國第47任總統。（美聯社）

川普將發移民政策10道行政令 取消出生公民權

2025-01-20 12:47
來自中國與厄瓜多的無證客在美墨邊界的加州哈昆巴溫泉鎮進入美國，尋求政治庇護。(路透)

川普將「光速」遣返無證客 3.8萬中國公民列「可驅逐」

2025-01-16 08:48
查克柏格(中)的妻子普莉希拉‧陳(左)套裝正面都是全釦子，連脖子都包得密不透風，桑契斯(右)內搭是性感白色蕾絲低胸馬甲。(路透)

貝佐斯未婚妻低胸馬甲搭白外套 查克柏格眼睛不知道該放哪

2025-01-20 22:32
川普(右)、范斯宣誓成為總統及副總統。(路透)

直播／總統副總統就職典禮 眾人步出國會大廈

2025-01-20 13:09
好萊塢資深女星黛莉絲·柯莉喪生在野火之中。(取材自臉書)

洛杉磯野火燒死女星 住宅付之一炬 遺體在屋頂尋獲

2025-01-14 02:20
一棟房屋被伊頓大火摧毀，但其旁邊的房屋卻倖存。 (美聯社)

為何有些房子挺過野火侵襲？除了運氣還有防火設計

2025-01-15 10:35

超人氣

更多 >
張柏芝二兒子正面照罕見曝光… 帥度直逼老爸謝霆鋒

張柏芝二兒子正面照罕見曝光… 帥度直逼老爸謝霆鋒
貝佐斯未婚妻低胸馬甲搭白外套 查克柏格眼睛不知道該放哪

貝佐斯未婚妻低胸馬甲搭白外套 查克柏格眼睛不知道該放哪
川普10道移民新令 紐約華人：一刀切不合適

川普10道移民新令 紐約華人：一刀切不合適
62歲黛咪摩爾熱戀中 新男友是小21歲安德魯加菲爾德

62歲黛咪摩爾熱戀中 新男友是小21歲安德魯加菲爾德
華人轉機發現桃園機場好吃好玩 連伴手禮都有得買

華人轉機發現桃園機場好吃好玩 連伴手禮都有得買