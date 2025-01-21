川普意外推遲對中關稅 路透：提高美中關係重置可能性

中國國家副主席韓正20日在美國國會大廈，出席美國總統川普就職典禮。（路透）

路透21日報導，美國總統川普 20日就任當天意外推遲對中國加徵關稅 ，也未單獨挑明中國為威脅，這讓美中和解的可能性提升；雙方都想從對方得到好處，而非向對手國家施加傷害。

路透指出，川普在就職後的一場演說聲稱關稅將使美國富裕，卻避免提及過去貿易戰對手中國，這為美中進行新協商敞開一扇門。川普也延後執行對短影音應用程式TikTok的禁令，但暗示美國應擁有該平台在美國業務的一半所有權，以換取Tiktok在美國續命。

分析家說，川普2.0展開之際，美中都發覺自身需要新的路線圖，以推進各自目標並捍衛利益。不過，2020年美中貿易協議等懸而未決議題，可能動搖當前友好基調。

川普上次執政，很快就與中國國家主席習近平打好關係，彼此先後在佛州、北京隆重招待對方。但美中關係後來依然惡化，演變到貿易戰，雙方關稅你來我往，衝擊全球供應鏈。現在跡象顯示雙方似乎都無意繼續算舊帳，而有意走向談判桌。

法國外貿銀行首席亞太經濟學家艾雷洛說，川普想和中國達成協議，否則上任當天就會對中國出招，「他的競選活動對中國來勢洶洶，然後在就任第一天退縮」。

他說，「中國獲勝，因為他們所受的關稅將有限。因為他們將提供川普要達成協議所需的一切。金融服務？人民幣？你想要人民幣更強勢？當然好，大概是暫時性的」。

習近平和川普上周已通話，同意就重要議題建立戰略溝通管道。美國媒體說，川普還有意上任百日內訪問中國。

美中關係的阻礙可能來自川普團隊核心，美國新任國務卿魯比歐 就是著名對中鷹派。但其他川普政府成員對中國看法可能分歧。

被點名主掌政府效率部的馬斯克，在中國有廣泛商業利益。身為特斯拉執行長的他，長年與中國領導層培養密切連結，他可能希望積極參與對中政策。

分析家說，川普將自視為美國最高外交官，預計不會仰仗魯比歐或商務部長、美國貿易代表等人。諮詢公司Plenum在上海的合夥人博正元（譯音，Bo Zhengyuan）說，川普權力集中程度是美國近代前所未見，「他可能是唯一中國可從務實角度對話的人」，但這取決於川普在美國體制內能有多大行動空間，因為中國是美國頭號敵手的共識已形成。

分析家說，若務實主義持續，中國有機會說服川普鬆綁拜登前朝的一些出口管制；這些管制意在遏制中國半導體等關鍵科技能力。

北京大學國際關係教授王棟說，川普本性是商人，其考量更務實，對意識形態缺乏興趣，「其他問題，像是地緣政治議題、台灣問題，對川普都是次要」，川普的就職演說也未提台灣，「我們將觀察美國是否會回歸為更務實理性的國家，以利雙方能進一步提升關係」。

王棟還說，若這能達成，「我們甚至可將這比做尼克森2.0」。冷戰正酣時，美國時任總統尼克森1972年2月訪問北京，為後來的美中建交鋪路。

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