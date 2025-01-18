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韓正赴川普就職典禮 學者：美中對抗序曲是近距離角力

記者陳湘瑾／台北18日電
中國國家副主席韓正。（美聯社）
中國國家副主席韓正。（美聯社）

美國總統當選人川普即將於本月20日正式就職，中國外交部17日公告，由中國國家主席習近平特別代表、中國國家副主席韓正出席前往華盛頓參加川普的就職典禮，國防院國防戰略與資源所長蘇紫雲指出，現在美中對抗揭開序曲，可以看出不是傳統的儀式外交，背後過招是近距離的角力。

川普20日將就任總統，北京此前通知川普團隊會派高層官員擔任特使出席，外界曾認為人選會是中國國家副主席韓正或中國外交部長王毅，不過英國「金融時報」（Financial Times）引述知情人士指出，川普團隊希望中共中央政治局常委蔡奇出席其就職典禮，中國外交部後於17日公告，將由中國國家主席習近平特別代表、中國國家副主席韓正出席。

蘇紫雲17日在參加台灣國際戰略學會舉辦的「川普就職與台海安全」論壇後接指出，美方希望蔡奇出席，表示他們對於中共內部政治真的做過研究，甚至會去考慮中共所謂的政治形勢，就如同之前兩年的香格里拉會議，美國接連會見中國國防部長李尚福和魏鳳和，「但美國認為不是重點，重點他們想見張又俠，才可以真正說得上話。」

去年8月，美國國家安全顧問蘇利文訪中，並與中共中央軍委副主席張又俠在北京舉行了一次罕見的會晤，當時張又俠表示「你提出與我會面，說明你對軍事安全領域和兩軍關係的高度關注」，顯示出為美方提出會晤的邀請。蘇紫雲認為，這表示美國政府現在處理中國事務的時候，真的比較能打蛇打七寸（比喻做事能掌握關鍵）。

因此面對即將到來的美國總統就職典禮，蘇紫雲認為川普順著這樣的思維，給習近平先出個兩難難題，看中國如何出招，而照中國的行為模式，現在一定是聽其言、觀其行，川普團隊想見蔡奇，但習近平自己不去，所以就請韓正去當替身。

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