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美認定中不公平補貼造船業「壓低成本」 為加關稅鋪路

編譯葉亭均／綜合報導
美國貿易代表署的調查認定中國不公平補貼造船業，可採取行動。圖為位於山東威海的黃海造船公司正在建造船隻。(路透)
美國貿易代表署的調查認定中國不公平補貼造船業，可採取行動。圖為位於山東威海的黃海造船公司正在建造船隻。(路透)

美國政府的一項調查做出結論，認定中國的不公平補貼有利本國的造船業，傷害美國競爭同業。這一決定可能為美國加徵關稅鋪路。

美國貿易代表署(USTR)16日發表聲明說，調查發現，中國追求在海運、物流和造船領域的主導地位使用不合理手段，對美國商業造成負擔和限制，剝奪了市場導向型企業的商業機會，使中國占據主導地位，從而減少競爭、增加他國對中國的依賴，「因此是可採取行動的」。

這份調查結果沒有提出針對北京的特定懲罰建議，把下一步留待預定20日上任的總統川普決定。

調查結果指出，中國利用「不公平壓低成本或提供優勢」的政策，在特定產業謀取支配地位。「中國造船供應鏈的企業受惠於中國對勞工權利保護不足，以及使用強迫或強制勞動。同樣，中國在鋼鐵等投入品方面的非市場化過剩產能，也有利於中國的下游企業。」

報告顯示，在補貼政策驅動之下，船舶被過早報廢，以人為推高需求。

中國商務部發言人在聲明中表示，美方調查「具有明顯的單邊主義、保護主義色彩」，中方對此「強烈不滿，堅決反對」。

應美國鋼鐵工人工會(USW)和其他四個美國工會的要求，美國貿易代表戴琪於2024年4月根據1974年貿易法第301條款啟動上述調查。

戴琪在聲明中說，美國商業造船業已從1975年的每年製造70艘下降到不足五艘，而中國現在每年建造1700艘船。

戴琪表示：「北京有針對性地主導這些產業，破壞公平、市場化的競爭，增加了經濟安全風險，是重振美國產業以及依賴這些產業的社區的最大障礙。」「301調查結果為採取緊急行動投資美國和強化我們的供應鏈奠定了基礎。」

彭博資訊分析，由於美國公司很少直接從中國船廠購買船舶，因此如果川普政府要對本案採取徵收關稅做為回應，那麼可能不得不針對其他商品。據彭博彙編的中國海關數據，自2017年以來，中國僅向美國直接出口了約十艘貨船。

美國造船業早已停滯，目前全球商船市占率不到1%，交船延遲數年和成本超支問題嚴重，連美國海軍都難以打造足敷所需的水面船艦和潛艦。對照下，中國海軍有全球規模最大、全球商船市占率逾50%的造船業作後盾，海軍艦隊陣容已壯大到超越美國。因此，造船業已成為美中貿易摩擦的最新衝突點。

戴琪 供應鏈 川普

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