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美商務部長：下周敲定打擊中國製汽車軟硬體的規則

編譯季晶晶／綜合外電
美國商務部計劃下周敲定打擊中國汽車軟硬體的規則。(美聯社)
美國商務部計劃下周敲定打擊中國汽車軟硬體的規則。(美聯社)

美國商務部雷蒙多9日表示，即將卸任的拜登政府計劃下周敲定打擊中國汽車軟硬體的規則。

基於國安考量，商務部9月提議，禁止在美國道路行駛的連網汽車使用中國軟硬體。此舉將有效禁止中製汽車和卡車進入美國市場。未來幾年，全球大車廠在美銷售的汽車，必須移除掉關鍵的中國軟硬體。

雷蒙多接受路透採訪時說：「我們希望聽取業界意見。我們必須做對。我們消化了所有的意見，現在要公布出來。這真的很重要，因為我們不希望兩百萬輛中國製汽車上路後才發現，我們面臨威脅。」

根據政府網站，白宮已於周二晚間核准最終規則。9月的提案對2027年之後的車型下軟體禁令，硬體禁令2029年生效。

代表通用 、豐田 、福斯 、現代等大車廠的汽車創新聯盟（Alliance for Automotive Innovation）10月曾要求將生效時間至少再延長一年以滿足硬體要求。

消費者技術協會（Consumer Technology Association）表示，兩者的期限都該延長兩年，本田汽車為了「進行重要的測試、驗證和更新必要合約」也這樣認為。

即將在1月20日上任總統的川普想阻止中製汽車進口，但表示，對中國汽車製造商在美投資設廠造車，抱持開放態度。他說：「我們將提供激勵措施，如果中國和其他國家想來賣車，他們必須來設廠並雇我們的勞工。」

雷蒙多 商務部 拜登

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