川普將就任 中共官媒釋「合作」訊號 暗示別打貿易戰

前美國務院亞太助卿、美國亞洲協會政策研究中心副會長羅素。(路透)

川普 兩周後將就任美國總統，北京5日透過專訪美國前高官，向美方釋放「要合作」訊號。此外，美國駐北京大使館 官方微博 評論區風向轉變，出現大量「中美友好」留言，似在為川普就任後的美中關係營造正面氛圍。

中共中央機關報人民日報8日在顯著的三版刊登美國務院前亞太助卿、美國亞洲協會政策研究中心副會長羅素(Daniel Russel)的專訪內容。報導指美中貿易對美國發展繁榮非常重要，強調要推動美中關係健康、穩定、可持續發展，並在應對全球性挑戰方面進行更充分的合作。

人民日報5日這篇報導標題為「美中貿易對美國發展繁榮非常重要」，向華府暗示美中貿易戰美國也會受損，若美中加強經貿合作則兩國同時受惠。

羅素在專訪中強調，「美中是推動世界經濟成長的重要力量」，驅動需求、促進投資、深化貿易，有利於兩大經濟體各自發展，也能讓其他國家受益。

羅素認為，如果美中兩國不能在應對全球性挑戰方面進行更充分的合作，將使兩國和國際社會遭受損失。他舉例，只有美中兩國共同努力，才能減緩氣候變化對基礎設施、農業生產等造成的破壞；這些破壞性因素不僅會影響所有國家的經濟，還會導致糧食、水資源不安全，以及人道主義危機和大規模移民等難題，嚴重影響全球穩定。

報導指出，中美關係是世界上最重要的雙邊關係之一，既關乎兩國人民切身利益，也關乎人類前途命運。

羅素也說，這意味著，作為全球大國，兩國需要共同努力，有效應對公共衛生、環境惡化和全球變暖、核擴散等人類面臨的威脅。

此外，美國自由亞洲電台報導，美駐北京大使館元旦發出一則微博回顧中美1979年建交以來雙邊關係。

中國網友發出逾300條稱讚中美關係的評論，例如「中美關係是人類史上最偉大雙邊關係」「中美友誼長存」等。此前該使館發表美前總統卡特辭世消息，也有網友留言「希望中美兩國以人民利益為重，相互尊重和理解」。