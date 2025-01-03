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中製無人機在美市占75% 商務部稱國安考量境內擬禁用

編譯中心／綜合報導
拜登政府正考慮制訂新規，限制或直接禁止中國製造的無人機在美國境內使用。圖為中國大疆公司生產的無人機。(路透)
拜登政府正考慮制訂新規，限制或直接禁止中國製造的無人機在美國境內使用。圖為中國大疆公司生產的無人機。(路透)

美國商務部2日表示，鑑於國家安全考量，正考慮制定新規，限制或直接禁止中國製造的無人機在美國境內使用。

路透和紐約時報報導，商務部表示，將在3月4日前就保護無人機供應鏈的規定徵求公眾意見，並表示來自中國和俄羅斯的威脅「可能使我們的對手能夠遠端存取和操縱這些設備，從而暴露美國的敏感資訊」。

商務部指出，中俄等外國對手參與無人機的設計、開發、製造和供應，可能對「美國國安構成不當或無法接受的風險」。

無人機在過去十年進步迅速，納入精密的照相機、接收器和人工智能，助長無人機可變成敵國有用工具的擔憂。

商務部表示，中國公司在美國無人機市場占有至少75%的份額，這種優勢「提供各種不當使用的機會」。俄國企業在全球無人機銷售份額僅占小部分，但已宣布將大手筆投資以開發國內市場。

商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)在聲明中表示，建議的新規定將是保護美國避免被外國揭發弱點的必要步驟，保護無人機技術供應鏈也是保護美國國安的關鍵。

雷蒙多去年9月曾說，商務部可能實施類似禁止中國車輛進入美國的限制措施，重點將放在搭載中國和俄羅斯設備、晶片和軟件的無人機上。

她去年11月告訴路透，目標在今年1月20日前確定對中國汽車的規定。

至於是否制訂新規，以限制或禁止中國無人機，將交由1月20日上任總統的川普政府決定。

過去一年，華盛頓採取了一系列措施打擊中國無人機。上個月拜登簽署一項法案，可能會禁止大疆創新和道通智能在美國銷售新型無人機。 

國會議員一再擔心大疆無人機會帶來數據傳輸、監視和國家安全的風險。大疆否認了這些說法。2019年，國會禁止五角大樓購買或使用中國製造的無人機及其零組件。

拜登政府正考慮制訂新規，限制或直接禁止中國製造的無人機在美國境內使用。圖為中國大...
拜登政府正考慮制訂新規，限制或直接禁止中國製造的無人機在美國境內使用。圖為中國大疆公司生產的無人機。(美聯社)

無人機 商務部 雷蒙多

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