前景不明確 台灣盼川普政府澄清對台政策

總統當選人川普 即將重返白宮 ，同時提名了多位對中國持強硬立場的人物作為內閣重臣，包括國務卿 魯比歐(Marco Rubio)、國安顧問沃茲(Michael Waltz)等，然而多位分析人士認為，川普在競選期間以及最近接受訪問時，對於台灣的說法並沒有透露太多清晰訊息，也沒說明如何處理美中關係裡的最核心問題。

從川普說法的演變，可見在台海問題上他仍然保持歷屆政府奉行的「戰略模糊」。5月底他在募款活動表示，如果中國在他任內入侵台灣，他會轟炸北京；7月受訪時說，台灣應向美國支付「保護費」。到了10月他說如果北京「進入台灣」，將對中國徵收150%至200%額外關稅；12月8日當選後接受NBC新聞專訪時，不再公開說明如果中國攻台，會否在軍事上保衛台灣。

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台灣方面，其實已發現自己正夾在華盛頓和北京之間，包括美台關係前景存在極大不確定性，同時面對大陸日益增長的軍事壓力。台北最擔心的就是川普政府缺乏明確性。

台灣民眾則「擔心川普重返白宮可能會影響美台關係，因為他總是優先考慮美國的利益，這使得很難預測他的政府將如何制定對台政策」。

華府智庫「全球台灣研究中心」(Global Taiwan Institute)駐台北高級研究員寇謐將(J. Michael Cole)認為，現在根本不知道川普是否真的要讓美國回到更孤立主義的立場。但他強調，美國政府應該有足夠的「制度阻力」，防止對台長期政策會突然改變。

台灣智庫遠景基金會(Prospect Foundation)主席賴怡忠向美國之音表示，「台灣將對事態發展保持謹慎和警惕，但並不驚慌」。

他也認為，美國國會兩黨對台灣的大力支持，以及川普內閣一些成員過往的外交政策紀錄，都極可能會阻止美台關係在川普第二個任期內發生重大變化。他說，「台北不會出現恐慌，我們對美國國會的支持充滿信心」。

寇謐將表示，未來台海局勢的走向，將取決於台北的行動以及北京對川普台灣政策的評估。