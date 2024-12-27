台灣總統府首辦非軍事部門「桌上演習」 模擬兩岸軍事升級

賴清德總統26日主持「全社會防衛韌性委員會第二次委員會議」。(取自中華民國總統府官網)

台灣26日首次在總統府由軍隊以外的各級政府機構舉行「桌上推演」，模擬北京再次發出威脅下的兩岸軍事升級情景。總統賴清德 表示，明年3月將舉行小規模實地演練，明年6月會再銜接漢光演習進行前導演練。

總統府全社會防衛韌性委員會上午邀集19個中央部會與地方16個局處進行首次三小時的閉門桌上演習，共同驗證中央與地方緊急事態應處能力，並為明年3月的地方小規模實地演練進行預先作業與暖身，下午則召開第2次委員會議，並於晚間舉行會後記者會。

熟悉會議狀況的官員告訴路透，這場在總統府內舉行的桌上推演，由副總統蕭美琴和國安會秘書長吳釗燮主持。演習模擬中國「高強度」灰色地帶戰爭以及台灣「處於衝突邊緣」情景，測試台灣政府部門和民間社會的應對準備。

路透報導，台灣政府正持續努力增強政府機構和民間社會應對從災難到軍事衝突等各種緊急情況的能力。26日的總統府桌上推演，是總統府全社會防衛韌性委員會第二次委員會議。

內政部 長劉世芳26日晚間在總統府記者會中表示，政府的目標是明年在全台培訓逾5萬名志願者，讓志願者具備包括急救能力在內的緊急應變能力。

劉世芳表示，政府希望讓計程車司機、保全人員等公眾部門參與進來，減輕政府機構在緊急情況下的負擔。各政府機關也被要求建立備份系統，並制定部門關閉後快速復原的計畫。

台灣總統府26日舉行非軍事部門的桌上推演，因應中國的威脅，務求各部門展現動員力量，例如訓練計程車司機急救能力。（記者林柏東／攝影）

國安會副秘書長林飛帆指出，這場桌上推演是要向國際傳達：台灣有決心強化全社會整體防衛韌性，台灣的準備方式接軌國際。

賴清德總統表示，台灣「正與時間賽跑」，以增強抗災能力、增強面對敵人入侵的威懾能力。賴清德聲明表示，「第一島鏈的和平與穩定正受到獨裁國家的集體挑戰」。但賴清德沒有點名任何具體國家。

第一島鏈大致是從印尼以弧形向東北延伸到日本 的一系列群島，其中包括南海和東海。

總統府發言人郭雅慧在會後指出，賴總統強調，全社會防衛韌性的重點，在於政府各單位及全民都能發揮力量，無論面對何種挑戰，都能作為強韌的共同體。明年3月第3次委員會議時將舉行小規模實地演練，明年6月的第4次會議將會銜接漢光演習進行前導演練。