美對中國成熟製程晶片啟動301調查 留給川普政府做決定

拜登總統宣布對中國的成熟製程晶片展開數個月的301調查，等調查結果出來已經是川普執政，再由川普作出政策決定。（路透）

拜登總統23日宣布，對中國製造的成熟製程半導體發動「301調查」，將留給下一任總統川普選擇是否對這些晶片 課徵更高的關稅。

美國近年已針對先進製程對中國實施各種管控，中國除了想辦法要在七奈米以下的先進製程取得突破，其成熟製程半導體產品也關係到自身電動車、白色家電產業；中國傾全力推動自身半導體業發展，不論先進製程或成熟製程，都引發美方關注。

傳統晶片的效率雖遠遠不如人工智慧（AI）所需的尖端晶片，但廣泛用於汽車、洗衣機、通訊、醫療器材等日用品之中。

美國貿易代表署（USTR）表示，這項調查聚焦於基礎半導體和中國採取的行動是否對美國商業構成負擔。從汽車到醫療裝置等許多產品都會用到基礎半導體。

貿易代表署也說，生怕北京做法損害「美國產業與勞工的競爭力、美國關鍵供應鏈 以及美國經濟安全」。

美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）說，「我們一再看到，中華人民共和國以全球市場主導地位為目標，在該國各行各業推動非市場政策和做法，這已變成一種有害影響。」

戴琪表示，鋼鐵、鋁、太陽能電池及電動車都是前車之鑑，現在則換成了半導體。

美國商務部長雷蒙多 22日表示，此一產業如果高度控制在中國之手，可能造成國安風險。她指出，「對這些晶片我們需要強韌的供應鏈，因為我們看到疫情期間當我們需要晶片時，卻根本沒有」；依賴海外供應商會攪亂生產線，並推升家庭用品成本。

雷蒙多指出，一項美國半導體供應鏈分析發現，三分之二美國產品含有中國製基礎晶片。雷蒙多說，「約半數（美國）公司不知道自家產品是否含有中國晶片」，她補充說其中不乏製造防禦系統、關鍵基礎設施以及消費電子產品的企業。

「301條款」授權美國貿易代表先決定中國的作法是否「不合理」，或「有差別待遇」，並且加重美國商業負擔；如果成立，下任政府將對中國實施報復性關稅，限制進口，或建議總統以及國會採取其他行動。這項調查將耗時數月，因此，將由川普政府來做決定。

今年稍早時，白宮已宣布將於明年把中國晶片的關稅稅率從目前的25%，提高到50%。

白宮國家經濟顧問布蘭納德（Lael Brainard）認為，「這個調查是我們強化供應鏈韌性及重振國內製造更廣泛策略的一環」。