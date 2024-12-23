雷蒙多：晶片禁令「做白工」關鍵在超越中國

商務部長雷蒙多認為「晶片法」可鼓勵美企投資半導體，在未來科學領域創新；試圖拖延中國的發展是「做白工」。(美聯社)

華爾街日報報導，商務部 長雷蒙多 (Gina Raimondo)受訪表示，在晶片 競爭上阻礙中國獲取技術、取得進展是「做白工」，「擊敗中國的唯一方法就是保持領先」。

雷蒙多受訪時表示，試圖拖延中國的發展是「做白工」，她認為，「晶片法」(Chips and Science Act)更重要，可鼓勵美國企業投資半導體，並在未來科學領域創新，「這比出口管制更重要」。

「晶片法」提供530億美元的新資金，以促進美國半導體的研究和製造，主要目的是對抗中國。

拜登將產業政策作為政府經濟復甦和與中國競爭戰略的基石，並在本月初自豪表示，「晶片法」和其他相關法案是「自新政以來，美國最重要的投資」。

政府還阻止中國公司購買美國企業的晶片或半導體製造組件，並敦促美國盟友，包括日本和荷蘭，加入限制北京接觸這些技術的行動。

雷蒙多負責執行拜登的產業策略，她曾向國會議員遊說通過支持該計畫的大型法案，加強執行出口管制，並推動將商務部從效率低下的官僚機構，轉變為擴展美國晶片產業的主要驅動力。

這些努力讓雷蒙多得出結論：儘管將敏感技術排除在北京之外仍然很重要，但美方的出口管制對中國推動全球技術主導地位的影響微乎其微，更多的是「障礙」。

雷蒙多表示：「擊敗中國的唯一方法就是保持領先」，她強調：「我們必須跑得更快，創新超越他們。這才是贏的方式。」

即將上任的川普政府在晶片政策的某些方面將會改變做法。第一任川普政府也積極限制北京獲取西方技術，特別是針對中國電信巨頭華為，但川普10月已表示建議徵收關稅，而不是補貼，他認為當關稅夠高時，各晶片廠「他們會免費到美國建立自己的晶片公司」。

一些分析師質疑美國是否過於關注晶片製造，而對研究與開發的投入不足。塔夫茲大學弗萊徹學院的教授、「晶片戰爭」一書作者米勒(Chris Miller)表示，對於研究與開發的雄心不如對激勵措施的興趣，此事有點令人失望。

但米勒也指出，這種不平衡是可以理解的，因為「晶片法」80%的資金被指定用於生產目的。他認為，作為國家安全政策核心的商務部，可能需要強調研究，以保持美國在技術進步的前沿。