我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

雪梨雙屍命案新進展 傳台裔夫「積欠鉅額賭債」妻不知情

布林肯：世界已經表態 「台灣是我們的事情」

布林肯：世界已經表態 「台灣是我們的事情」

記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國國務卿布林肯。（路透）
美國國務卿布林肯。（路透）

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）18日接受媒體「外交事務」（Foreign Affairs）訪問，他特別提到台灣，指拜登政府上台以來，讓全球看到台灣的重要性，並表示，中國喜歡說台灣不關任何人的事，是中國的內政，不過他認為，世界已經表態，「台灣是我們的事情」（it is our business）。

布林肯18日接受訪問，他提及美國致力於建立連結歐洲大西洋地區，與印太地區之間的橋樑，讓他們了解到，如果有一地發生事情，另一地無可避免地會受到影響，並以俄烏戰爭為例，指中國，和北韓作為俄國最大的支持者，才是讓戰爭持續下去的兩大動力，而歐洲的盟友也發現到這一點。

布林肯並指出，美國讓歐洲大西洋地區打開眼睛，更注意到台灣。他表示，自從拜登政府上台以來，全世界對於台灣若因中國的行為而蒙受危機，已經有更深的了解，認為沒有國家能夠免疫、不受到影響。

他指出，每日有50%的商業貨櫃必須通過台灣海峽、全世界有70%的微晶片來自台灣，如果台灣爆發危機，將對全球經濟造成危機；布林肯並表示，中國總喜歡說台灣不關任何人的事，是中國的內政問題，但其實世界已經表態了，「台灣是我們的事情」（it is our business）。

布林肯 拜登 北韓

上一則

川普表態反對眾院權宜支出法案 並立即調高舉債上限

延伸閱讀

H-1B簽證新規 華人：拜登卸任前的政治宣示 缺乏實際利好

H-1B簽證新規 華人：拜登卸任前的政治宣示 缺乏實際利好
破冰？布林肯證實直接聯繫敘國反抗軍 但仍列恐怖組織

破冰？布林肯證實直接聯繫敘國反抗軍 但仍列恐怖組織
美國與恐怖組織「沙姆」破冰？布林肯證實與敘利亞反抗軍直接聯繫

美國與恐怖組織「沙姆」破冰？布林肯證實與敘利亞反抗軍直接聯繫
布林肯稱美方與敘利亞反抗軍聯繫 可能重審對敘制裁

布林肯稱美方與敘利亞反抗軍聯繫 可能重審對敘制裁

熱門新聞

媒體報導，總統統當選人川普已邀請中國國家主席習近平參加明年1月在華府舉行的總統就任大典。圖為習近平2017年11月在北京歡迎到訪的川普總統。(美聯社)

關係破冰？ 川普邀習近平出席就職典禮

2024-12-11 21:49
涉案槍手孟喬內(右)10日在賓州布萊爾郡法庭過堂，法官下令還押，被法警送回。(路透)

涉殺聯合健保CEO兇嫌 左撇子被母逼用右手 脊傷無法性愛

2024-12-11 01:20
總統當選人川普16日在海湖莊園舉行記者會。(美聯社)

川普首次記者會7大重點：俄烏有點進展、好友習近平「很棒」

2024-12-16 19:54
依法凡1960年及以後出生者，明年要到67歲才能獲得全額社安金。圖為伊利諾州社安局大樓。(美聯社)

支持社安改革 參院下周投票 1960年以後出生 67歲才能領全額社安金

2024-12-15 05:09
候任總統川普(右)訴ABC主播史蒂法諾普洛(左)毀謗，獲1500萬和解金。(美聯社)

川普勝利 訴ABC新聞誹謗案 獲1500萬和解金

2024-12-14 17:03
美國最近包機遣返數百名來自中國的無證客，圖為無證客在移民及海關執法局探員戒備下，由大巴走上包機。(取自ICE網站)

4度包機遣返中國偷渡客 還有4萬中國人身負驅逐令卻失聯

2024-12-13 01:27

超人氣

更多 >
「又是車禍」 放棄綠卡回中的物理學家喪命 質疑聲四起

「又是車禍」 放棄綠卡回中的物理學家喪命 質疑聲四起
Fed決策／聯準會如期降息1碼 為何美股走跌？

Fed決策／聯準會如期降息1碼 為何美股走跌？
降價代表快過期了？ 破解好市多肉類13項常見迷思

降價代表快過期了？ 破解好市多肉類13項常見迷思
美國擬禁數百萬家庭使用的中國製造TP-Link路由器

美國擬禁數百萬家庭使用的中國製造TP-Link路由器
Fed轉鷹 道指重挫逾1100點…連跌10日 50年首見

Fed轉鷹 道指重挫逾1100點…連跌10日 50年首見