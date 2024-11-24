封面故事／感恩節配菜 這5道最吃香

四季豆砂鍋是50年代的感恩節經典，通常由四季豆、奶油蘑菇湯底與切達乾酪燉煮，撒在上頭的炸洋蔥酥更是提昇整道菜的香氣。(圖／123RF)

說到感恩節大餐，最先想到的主角便是肥碩噴香的烤火雞，但多樣傳統的配菜亦深入人心，烹飪網站aAllrecipes便分析其用戶數據，發現四季豆砂鍋 (green bean casserole)、地瓜砂鍋 (sweet potato casserole)、玉米麵包餡(cornbread dressing)、糖烤地瓜 (candied yams) 是最受歡迎的配菜，且在不同州各占勝場。

●四季豆砂鍋 (新罕布夏州、佛蒙特州、緬因州、麻州、威斯康辛州、伊利諾州、明尼蘇達州、愛阿華州、密蘇里州、內布拉斯加州、堪薩斯州、北/南達科他州、蒙大拿州、愛達荷州、懷俄明州、科羅拉多州、亞利桑納州、新墨西哥州)

這是50年代的感恩節經典，通常由四季豆、奶油蘑菇湯底、切達乾酪燉煮，結合了濃郁滑順和脆爽的口感，灑在上頭的炸洋蔥酥更是神來一筆，昇華整道菜的香氣。除了口味很受大眾歡迎，更棒的是它是道烹調速度很快的菜，只需大約25分鐘即可上桌。

●地瓜砂鍋 (密西根州、印第安納州、肯塔基州、俄亥俄州、紐約州、賓州、新澤西州、羅德島州、康乃狄克州、西/維吉尼亞州、德拉瓦州、北/南卡羅來納州、佛州)

源自南方風味的地瓜砂鍋已成為全國感恩節的不可或缺的常客，它以地瓜泥為底，加入肉桂、肉荳蔻甚至一絲香草，有些食譜還會加入棉花糖，是富含節慶氣息的粗曠甜點，上頭再鋪上紅糖山核桃，烘烤後帶來令人愉悅的酥脆口感，與節日主菜相得益彰。

地瓜砂鍋以地瓜泥為底，加入肉桂、肉荳蔻，是富含節慶氣息的粗曠甜點，上頭再鋪上紅糖山核桃，烘烤後帶來令人愉悅的酥脆口感。(圖／123RF)

●玉米麵包餡(德州、奧克拉荷馬州 、阿肯色州、路易斯安納州、阿拉巴馬州、密西西比州、田納西州、喬治亞州)

這是加入南方靈感的傳統火雞餡料 ，以碎玉米麵包代替白麵包為底。玉米麵包餡在整個南方很受歡迎，它混合了玉米麵包、洋蔥丁、芹菜、雞高湯和鼠尾草，創造出外酥內軟的質地，而與傳統的餡料不同，玉米麵包餡通常不會塞在火雞內，而是另外烘烤，讓它稠度稍微乾燥、保持濃郁的奶油味。

玉米麵包餡是加入南方靈感的傳統火雞餡料，以碎玉米麵包代替白麵包為底。玉米麵包餡通常不會塞在火雞內，而是另外烘烤。(圖／123RF)

●糖烤地瓜(華盛頓州、俄勒岡州、內華達州、猶他州、加州、阿拉斯加州 、夏威夷州)

它為感恩節餐桌帶來獨特的甜味，製作方法是將切片地瓜塗上紅糖、黃油以及肉桂和肉荳蔻等香料的混合物，然後烘烤直到焦糖化。許多人還喜歡加進棉花糖，高溫融化變成棕色後將多增添一層黏稠的甜漿，糖烤地瓜與鹹味菜餚形成鮮明對比，儼然是道厚實甜點。

糖烤地瓜為感恩節餐桌帶來獨特的甜味，是道厚實甜點。(圖／123RF)

●另外還有一道甜點獨樹一幟，是馬里蘭州最受歡迎的感恩節配菜－玉米布丁(Corn Pudding)。它以玉米糊、整粒玉米、雞蛋、牛奶、糖混合後烤製而成，頂部略呈金黃酥狀，裡面維持蛋奶凍(custard)質地，甜鹹口味交織。

馬里蘭州最受歡迎的感恩節配菜－玉米布丁甜鹹口味交織。(圖／123RF)

Allrecipes並非統計網站內特定菜餚搜尋數或最愛的地方菜，而是檢查每一州每道配菜的總流量。烹飪老師卡索(Sheri Castle)受訪表示常見感恩節配菜的地區差異，最後最主要的控制因素似乎是家庭傳統，這才是人們選擇感恩節菜餚的原因，對他們來說感恩節就是「想要吃的某道菜」。