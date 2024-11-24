美國現象／加州二手衣聖地 以磅計價 買便宜衣服來這裡

加州有藍箱的Goodwill零售店，以磅計價的衣服成為民眾淘寶熱點。(KTLA電視台／Goodwill網頁)

洛杉磯 KTLA5電視台報導，位於洛杉磯聖費南度路(San Fernando Road)一段繁忙地區，一家不起眼的「超級二手淘寶店」--帶有藍箱(blue bin)的Goodwill零售店(Goodwill Retail Store)，是許多人購買便宜衣服的聖地。這間「按磅計價」的另類outlet，總吸引許多人大排長龍，大家帶著塑膠手套，手推車，等待著開門時間蜂擁而入。

淘寶客擠成一團 出動保安

該店左側一個相連的倉庫空間，是Goodwill捐贈中心(Goodwill Donation Centter)，超級二手店就在其中，物品從卡車上直接卸下至巨大的藍箱(blue bin)，精明的淘寶客從中挑選。值得一提的是，這家店是「按重量收費」，衣服每磅3.19元，家庭用品每磅1.19元，無論找到什麼，都是這樣的價格。

如此巨大的折扣吸引大批消費者，人們成群結隊的擠到前面，現場出動保安維持秩序，大家摩拳擦掌準備在裡面「大幹一場」。Goodwill的伊白(Marla Eby)告訴KTLA5，機構收到捐贈物後，可銷售的商品會在他們零售店提供販賣，不在零售店的商品就被送至藍箱。

該非營利機構表示，這個稱為Goodwill Bins的超級二手店，在加州 以其競爭激烈和緊張氣氛聞名，這些分店周圍是富裕城市，經常會有電子產品、復古衣物、高檔餐具出現在店中。也有不少「寶物」，如Ed Hardy衣服、超級瑪利歐、星際大戰等，不少東西轉賣至eBay、臉書 或Craigslist上都能賣出好價錢。

省錢 消費者最大動力

事實上，二手市場比想像得更激烈。根據第一資本購物研究(Capital One shopping research)，2022年美國人購買14億件二手衣服，自2021年以來成長四成。目前二手市場估值約430億元，且正快速成長。這些物品轉售有點類似回收利用，可讓物品不會落入垃圾掩埋場，而「省錢」是大約85%購物者最大動力。

然KTLA消費者專家賴茲瑞斯(David Lazarus)表示，「這並不適合所有人，因這個超級淘寶買衣服的過程，已成一場角力比賽，讓許多人望而卻步，但對那些頭腦敏銳、態度積極且有足夠耐心者來說，這可能是獲得設計師舊貨和小玩意交易的好方法。」