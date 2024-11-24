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料理功夫／蘿蔔莖雪裡紅

朵澐
蘿蔔莖雪裡紅炒絞肉
蘿蔔莖雪裡紅炒絞肉

總是記得小時後，下課回到家的蘿蔔排骨湯，那是媽咪對家人的愛心煲湯，蘿蔔總是在冬季時節扮演著重要角色。大家知道嗎？其實蘿蔔的皮跟葉子，比起蘿蔔本身還要來得營養。

蘿蔔買回家後洗乾淨表皮，不管切塊或是切絲，都可變出多種料理，而蘿蔔上方的綠色莖跟葉千萬不要丟，因為蘿蔔莖其含有豐富的維生素，用鹽巴醃製後就成了「雪裡紅」，所以蘿蔔全身是寶。

蘿蔔莖雪裡紅

食材：

蘿蔔莖雪裡紅克、絞肉500克、適量鹽與糖（皆可不加）、橄欖油。

做法：

1.預先製作好的雪裡紅用水沖去鹽味，接著切細末備用。

2.平底鍋倒入橄欖油，接著把絞肉放入翻炒至熟。

3.把做法1倒入做法2，一起翻炒數下，此時加入些許糖即可起鍋。

雪裡紅炒絞肉

食材：

蘿蔔莖500克、鹽巴適量（鹹度自行斟酌）。

做法：

1.將蘿蔔莖徹底清洗乾淨，濾去水分，如果殘留少許水屬正常，沒關係的。

2.拿個盆子，把鹽巴均勻撒到蘿蔔莖上，用手均勻搓揉，目的是讓它殺青去水（Blanch）。

3.拿個塑膠袋把蘿蔔莖密封起來，冰冰箱可存放2至3天。

4.將醃好的蘿蔔莖分切細丁裝入保潔袋中，放入冰庫可存放時間長一些，使用前不需要刻意解凍。

雪裡紅肉包子

熱騰騰的蘿蔔莖雪裡紅包子
熱騰騰的蘿蔔莖雪裡紅包子

食材：

中筋麵粉500克、酵母粉5克、絞肉400克、蘿蔔雪裡紅300克、黑木耳20克、蔥30克、香油適量、黃糖適量、醬油些許、米酒適量、水220毫升左右。

餡料：盆裡倒入絞肉、蘿蔔雪裡紅、泡好切絲的黑木耳、蔥花、香油、黃糖、醬油、米酒適量，一起攪拌均勻，放入冰箱。

做法：

1.拿個大盆，倒入麵粉、酵母粉，鹽、糖（讓麵糰更發）適量，倒入水攪拌均勻，醒發3小時（季節氣溫影響發酵時間長短）。

2.之後把1法的麵糰再度搓揉，靜置40分鐘，二度醒發。

3.醒發好後分割成16等分，把麵糰揉成小圓球，用擀麵棍擀成中間厚實、外面薄的圓形餅皮。

4.餅皮放入餡料，捏成形狀後，再靜置10分鐘，三次發酵。

5.蒸籠注入冷水開始蒸熟，時間約為15分鐘，熄火5分鐘後，開蓋取出包子即完成。


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