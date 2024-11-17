封面故事／男人不愛做家事？「直觀功能」造就男女不同

即使經濟和文化改變，家務和育兒責任的性別差異仍存在；哲學家提出了一種有趣的觀點被稱為「直觀功能理論」，男女性遇到某些情境時，會有不同的的認知和作為。(圖／123RF)

男人為什麼不做家務？最新研究發現，即使經濟和文化改變，家務和育兒責任的性別差異仍存在；在這方面，哲學家提出了一種新理論，利用心理學上的生態視覺理論來解釋。

這種觀點被稱為「直觀功能理論」(affordance theory)，也就是當我們碰到某些物體和情境的時候，所認知的相對隱藏動作，這也是為什麼男女對各種日常家庭工作會有如此大的認知和作為差異。

舉例來說，當女性看到髒亂的檯面時，她們看到的是其背後隱藏的動作，像是「擦乾淨」等，但男性卻只會看到表面散落的麵包屑這個現象。

心理學解釋現象

根據發表於「哲學暨現象學研究」(Philosophy and Phenomenological Research)期刊的文章，哲學家們根據在新冠肺炎期間收集到的數據，提出了兩個重要問題：第一，在經濟和文化進步的情況下，在家務勞動和育兒責任方面，仍存有性別差異；第二，為什麼許多男性都認為家務勞動的分配，比實際情況更公平。

劍橋大學歷史哲學系講師麥克里蘭(Tom McClelland)強調，雖然傳統性別角色，和像是女性為了照顧孩子而做更靈活的工作等經濟因素，導致了這現象，但這並非是唯一的解釋。

事實上，在疫情期間，多數夫婦都被限制在家裡，但家務勞動仍存在著嚴重的不平等，且多數男性至今仍沒有意識到這種不平等，所以「傳統觀念」這個理由並不足以解釋這現象，其背後是有著更深層的心理基礎。

麥克里蘭與合著教授斯利瓦(Paulina Sliwa)認為，這種家庭勞動分工不平等，以及男性無法認知到這種不平等的情況，可用「直觀功能」(affordances)這個會將事情看做在邀請或「提供」特定行動的概念來解釋。

現任職於維也納大學(University of Vienna)的斯利瓦解釋說：「這不是觀察一棵樹的形狀和大小，然後推測你可以爬上去，而是實際看到一棵可以爬的樹，或是一個可以喝的杯子。神經科學表明，直觀功能會觸發神經過程，讓你的身體為行動作做好準備。」

這論點的關鍵在於，個體在「直觀功能」上表現出的顯著差異；一個人可能認為這是採取行動的機會，但另一個卻可能根本沒注意到。家居領域的物品就提供了各種各樣的「直觀功能」，像是鍋鏟可被視為是煎蛋工具或節奏樂器；此外，人們對這些「直觀功能」也表現出了各種不同程度的敏感度。

女性敏感度較高

麥克里蘭指出，把這概念應用到家庭環境，並認知到這方面從本質上，就是有性別差異的，將會對解決不平等和隱形問題，有很大的幫助。當女性進入廚房時，她更有可能感知到特定家務的「直觀功能」，像是盤子是「要洗的」，冰箱是要「填滿的」；相較之下，一個人也可能就只是單純的地觀察到「水槽裡有碗盤」或「冰箱半空了」的現象，但不會有讓他想有所行動的心理牽引。隨著時間的推移，這些細微差異的不斷累積，因此進而導致家務分配上出現顯著差異。 「直觀功能理論」舉例，比如「冰箱半空了」，一個人可能就只是單純感覺「冰箱半空了」，而女性看到是則會認為「冰箱要填滿」。(圖／123RF) 「直觀功能理論」舉例，比如「水槽裡有碗盤」，一個人可能就只是單純感覺「水槽裡有碗盤」，而女性看到是則會認為「盤子是要洗的」。(圖／123RF)

斯利瓦進一步強調：「直觀功能會吸引你的注意力；任務未完成前都可能會讓感知者不滿，或分散他們對其他計畫的注意力；如果對抗這感覺，則會產生一種緊張感。這情況通常會讓女性面臨一種充滿挑戰的境地，讓她們必須忍受勞動不平等或是忍受由直觀功能所帶來的不公平負擔。」

但這論點並不是要幫男性不做家事找藉口或推卸責任；麥克里蘭指出，知覺是在實踐中塑造而成，男性仍然可以透過有意識的思考，而不是先天的感知，來識別需要做的事；而女性對家庭負擔的敏感度，則不應等同於「家事是女性的天職」。

研究人員希望，該論點能為社會規範帶來實質改變，像是為男性爭取更多育嬰假，好讓他們能更適應分擔與照顧相關負擔。透過瞭解「直觀功能」對行動和行為的影響，我們可以更加的解決社會中持續存在的不平等和隱形問題，讓家務負擔和責任分配變得更公平，並重新評估一些根深蒂固的性別規範。