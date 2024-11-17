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每周一書／黃文鈴小說陌生之地 捕捉上海猶太人身影

中央社
1930至1940年代曾有上萬名遭迫害追殺的猶太人湧入中國上海，期盼在陌生之地尋得一處安身，作家黃文鈴近期出版的全新小說「陌生之地」就以文字刻畫這段鮮為人知的歷史。(取自博客來網站)
1930至1940年代曾有上萬名遭迫害追殺的猶太人湧入中國上海，期盼在陌生之地尋得一處安身，作家黃文鈴近期出版的全新小說「陌生之地」就以文字刻畫這段鮮為人知的歷史。(取自博客來網站)

上個世紀30至40年代，納粹追殺猶太人，許多國家表態不接收猶太移民，中國上海卻湧入1萬多名猶太人，作家黃文鈴以小說「陌生之地」刻畫這段少為人知的歷史，近期出版。

根據台灣九歌出版社新書資訊，「陌生之地」書中描繪世代經營古董店的蘿特赫希一家，為了躲避迫害輾轉到中國上海，巧遇在上海開設照相館的蔣照生一家，兩家人在亂世中相互扶持，建立起跨越語言的情誼。

小說橫跨德國柏林、中國上海、台灣台南三地，從1923年到2023年，從二次世界大戰、國共內戰、白色恐怖，寫到新冠肺炎的世紀瘟疫。透過時空交錯的書寫以及歷史事件串聯，訴說平民百姓的無奈與悲哀，為求活命不得不踏上陌生之地；面對命運的暗黑潮水襲來，迸出一絲微光，展現出生命的堅強與韌性。

作者黃文鈴為駐德自由記者，長期關心各種社會議題，她運用記者探究真實的態度，透過實地考證、集中營豐富的歷史照片與文物收藏，深入刻畫時代氛圍與背景；再佐以數量龐大的倖存者的紀錄片、受訪影片和回憶錄，重塑那段1萬多名猶太人與10萬名中國人生活在虹口的日子。

黃文鈴在本書「後記」中表示，她在閱讀史料時，每每讀到、看到曾住過上海的猶太人回憶那段日子，總會提起那裡的市井小民，儘管與他們語言不通，卻從未感受過來自他們的歧視。甚至當時還是小女孩、受訪時已經70、80歲的老奶奶，都還記得黃包車伕載著他們繞著虹口兜風的快樂回憶。

黃文鈴說，這樣跨越種族、語言、文化的善意，正是本書想要傳達的，即使身處動盪不安的時刻，仍有人選擇保有良善的光。

猶太 納粹 歧視

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