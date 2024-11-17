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影／北市公車追撞釀1死10多傷 追撞力道驚人 行車影像曝光

新聞眼／NASA公布照片 外太空美得驚人

編譯俞仲慈
環繞「織女星」(Vega)的巨大圓盤 環繞恆星「織女星」(Vega)的巨大圓盤，是由宇宙塵埃所構成，這兩張照片分別是由韋伯(James Webb Space Telescope，右)與哈伯(Hubble，左)太空望遠鏡所拍攝，相當清晰，拜1997年科幻電影「接觸未來」(Contact)劇情之賜，織女星廣為世人所知。 織女星距離地球約25光年，周圍環繞著直徑1000億哩的碎片盤，天文學家原本寄望在圓盤內發現潛在的行星，但新圖像顯示似乎不存在任何行星跡象。(圖／NASA)
環繞「織女星」(Vega)的巨大圓盤 環繞恆星「織女星」(Vega)的巨大圓盤，是由宇宙塵埃所構成，這兩張照片分別是由韋伯(James Webb Space Telescope，右)與哈伯(Hubble，左)太空望遠鏡所拍攝，相當清晰，拜1997年科幻電影「接觸未來」(Contact)劇情之賜，織女星廣為世人所知。 織女星距離地球約25光年，周圍環繞著直徑1000億哩的碎片盤，天文學家原本寄望在圓盤內發現潛在的行星，但新圖像顯示似乎不存在任何行星跡象。(圖／NASA)

太空總署(NASA)最近公布多張外太空難得一見的珍貴天文圖像，讓大眾一窺宇宙的奧妙。

未來可能碰撞的星系猶如一對「滲血」眼球 由韋伯(James Webb Spac...
未來可能碰撞的星系猶如一對「滲血」眼球 由韋伯(James Webb Space Telescope)與哈伯(Hubble)太空望遠鏡拍攝的照片，顯示距離地球數百萬光年的星系IC2163(左)與NGC2207(右)在浩瀚宇宙中翩翩起舞。 科學家預估數百萬年後此兩大星系旋臂會碰撞並結合旋轉，核心甚至可能合併成為更巨大的星系。(圖／NASA)
北卡羅來納州「鬼森林」(ghost forests) 由地球觀測衛星Lands...
北卡羅來納州「鬼森林」(ghost forests) 由地球觀測衛星Landsat 9「操作陸地成像儀-2」(OLI-2)拍攝的影像，發現海平面上升，隨著海水侵蝕，沿海樹木凋零變成死氣沉沉的「鬼森林」，嚴重危害北卡州的生態環境。(圖／NASA)
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如巨型砲彈般的天體星系(Celestial cannonball galaxy) 由哈伯太空望遠鏡拍攝的照片，發現螺旋星系IC3225猶如宇宙砲彈般在太空中飛馳，就像一顆帶著氣體尾巴的彗星。 距離地球約1億光年的IC3225屬於「室女座」(Virgo)星系團一部分，由於星系團密集星系群產生炙熱的氣體構成「拉姆壓力」(ram pressure)壓縮IC3225一側，可能增加壓縮側的恆星形成。(圖／NASA)
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幽靈女巫帽星雲(Spooky Witch Hat Nebula) 這張星雲圖像係2013年透過NASA廣域紅外線巡天探測器(Wide-Field Infrared Survey Explorer，WISE)拍攝。 距離地球約1300光年的星雲是恆星誕生之處，因富含塵埃可為新恆星提供原料，而且內部的新生恆星照亮塵埃與氣體，進而呈現詭異的光芒。(圖／NASA)
墨西哥火山爆發 透過地球觀測衛星Landsat 8「操作陸地成像儀」(Oper...
墨西哥火山爆發 透過地球觀測衛星Landsat 8「操作陸地成像儀」(Operational Land Imager，OLI)拍攝的影像，可清楚看到墨西哥最活躍的波波卡特佩特火山(Popocatépetl)噴發的驚人景象，由於近來火山活動激烈，大量火山灰導致10月25日航班停飛。(圖／NASA)
火星日食 今年9月30日，火星衛星「火衛一」(Phobos，又稱福波斯)行經太...
火星日食 今年9月30日，火星衛星「火衛一」(Phobos，又稱福波斯)行經太陽前面時，由火星探測器「毅力號」(Perseverance)拍下火星日食影像，猶如一隻詭異的眼睛覆蓋於火星表面。 火星共有兩顆衛星，「火衛一」直徑約14哩，另一顆「火衛二」(Deimos，又稱戴摩斯)直徑更小、只有7.5哩。(圖／NASA)

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