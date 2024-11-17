理財／她60歲存款僅3000元 如何10年內攢下10萬元？

家住華盛頓州的60歲婦女夏普 斯(Shauna Sharpes)歷經人生挫折，如今退休金 只存了3000元，她希望10年內攢下10萬元、還清26萬元房貸；針對如此高難度的理財目標，專家建議兼職擔任地區博物館導覽、為人遛狗等以增加收入，並善用節稅儲蓄 帳戶多存錢。

夏普斯擔心儲蓄黃金期早已過去。對她而言，目前最重要是有居住的地方、水和食物，並思考現在起直到死去之前要如何為自己打理這一切。

夏普斯歷經人生波折，由於遇到經濟大衰退(Great Recession)，退休金帳戶401(k)損失一半，剩下的錢不顧被課罰款而提早領取，全部支付房貸；她還失業，隨後離婚，如今，退休儲蓄已花光。

為了生存，夏普斯設定目標，70歲時存足10萬元、還清26萬元房貸、而且減少工作時間。

理財路上嚴重落後，該如何開始為退休存款？許多人和夏普斯有著相同的擔憂。

假如以3000美元為起步開始存退休金、希望10年累積10萬元，假設平均年報酬率7%，每月約須存款568元，每年6816元。

為確定退休後需要多少錢，最佳方法是根據預期支出和收入來源制訂預算。

專家說，首先要考慮以不同途徑增加儲蓄和收入，可從事副業，遛狗、打掃房子、上網銷售手工藝品、在當地畫廊或博物館擔任導覽等都適合年紀稍長的人。

社安金是退休後的主要收入，但務必注意，愈晚開始提領，每月提領金額愈高，屆滿70歲前盡可能暫時不要領出來用；此外，努力存退休金時不要忘記準備應急金，以備不時之需。

其次，採取正確理財行動。

投資正確帳戶並善用稅收抵免，退休儲蓄之路仍有機會迎頭趕上；把錢存入稅收優惠儲蓄帳戶如401(k)或個人退休帳戶IRA。

如果雇主提供401(k)匹配款(match)，更要善用，如果匹配率50%，每月只需投資375元即可實現10萬元存款目標。

第三點，投資方面可更積極些。如果情況允許，可將大部分資金投入股票市場以獲10%平均年報酬率，每月只須存482元。史坦普500指數(S&P 500)股票始終保有10%的平均年報酬率。

或許最終仍無法成為富有的退休人士，但存下每一元都可離安心退休的目標更邁進一步。