養生／更年期唾液少 牙周病恐上身 但有方法可保護口腔

定期看牙醫，更年期大多數口腔疾病和問題完全可以預防。（圖／123RF）

更年期症狀除了潮熱和盜汗，其實還有一個地方值得注意，那就是牙齒和牙齦。因雌激素急劇下降而出現的荷爾蒙變化，會降低骨密度和唾液分泌，損害牙齦，影響牙齒健康。但口腔護理專家表示，還是有方法可以對抗負面影響，常保更年期口腔健康。

女性連續12個月沒有月經，就會進入更年期。德州 大學聖安東尼奧分校健康中心牙醫希斯特寇克瑞爾（Maiara Hister-Cockrell）表示，部分與荷爾蒙相關的牙齒問題可能會在更年期前期（Perimenopause）開始，此時卵巢產生的雌激素逐漸減少。

賓州 大學口腔醫學主任托索萊西托（Thomas Sollecito）指出，最令人擔憂的問題之一是唾液減少；唾液是人體內「最重要的液體」之一，當唾液流動減慢，會導致口乾，增加口腔酸痛、口腔酵母菌感染和蛀牙風險。骨密度下降和牙齦萎縮，會讓這些問題加劇。

希斯特寇克瑞爾說，倘若人們服用治療高血壓 或糖尿病藥物時，這類風險可能更高，因為這些藥物也會導致口乾。有些人會經歷「灼口症」，灼熱感會延伸到舌頭、上顎和嘴唇。

美國牙科協會發言人、華府牙周病專家克拉姆（Sally Cram）說，唾液減少也代表殺菌酶和強化牙齒的礦物質減少；當口腔乾燥時，這些細菌會增殖，更易蛀牙。這個階段的女性也更容易罹患牙周病。

不過，克拉姆強調，透過平日留意照顧好牙齒，定期看牙醫，更年期大多數口腔疾病和問題「完全可以預防」。

第一道防線是良好口腔衛生習慣和飲食營養均衡，少吃甜食，多吃含鈣食物，每天至少用含氟牙膏仔細刷牙兩次，定期使用牙線。克拉姆說：「電動牙刷比手動牙刷更有幫助。」

患者應詢問牙醫是否應每年看診兩次以上，並考慮在診所接受氟化物治療，強化牙齒表面，並由醫師開立高氟化物牙膏處方。

平日居家，記得保持水分，預防口乾舌燥。克拉姆說：「沒有人真的可以一整天喝到足夠的水。」必要時，可使用非處方口乾噴霧劑、含片或漱口水；嚴重時，可向牙醫詢問處方藥，增加口腔唾液量或治療灼口症，但難免會有副作用。