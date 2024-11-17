娛樂／上映戲院不到50家 克林伊斯威特新片 華納罕見冷處理

尼可拉斯霍特（左）與導演克林伊斯威特（右）在「二號陪審員」片場。（取材自IMDb）

好萊塢 傳奇大導克林伊斯威特（Clint Eastwood）執導的第40部電影「二號陪審員」（Juror No. 2），早前於洛杉磯歷史悠久的TCL中國劇院舉行全球首映，並作為第38屆美國電影學會（AFI）影展的壓軸電影登場，然而，這部可能成為伊斯威特最後一部導演作品的電影，在上映規模上卻面臨著極大的限制。影展結束四天後，華納兄弟以不到50家戲院的有限上映方式推出這部電影，且目前無計畫擴展上映範圍，這樣的安排對於一位好萊塢傳奇導演而言顯得格外不尋常。

克林伊斯威特現年94歲，儘管年事已高，但他依然活躍於導演領域，近年來的作品如「薩利機長：哈德遜奇蹟」（Sully）、「美國狙擊手」（American Sniper）和「賭命運轉手」（The Mule，又譯「騾子」）均取得了不錯的票房成績。「美國狙擊手」更是2014年北美地區最高票房的電影，儘管其題材和風格偏向成熟觀眾，這些作品仍舊展現了他的商業號召力。

「二號陪審員」由尼可拉斯霍特（Nicholas Hoult）主演，是一部以法庭為背景的劇情片，講述謀殺案陪審團中的一名成員，發現自己可能捲入該案件，因此陷入要自首還是利用陪審員的身分自保的道德困境。娛樂業界周刊「綜藝」（Variety）報導，這部電影製作預算 約為3500萬美元，原本是為串流媒體製作的，後來華納兄弟在內部試映後，決定將其改為院線上映。然而，即使如此，這部電影的院線上映規模依然極為有限，僅在美國、英國、法國、西班牙、義大利和德國部分城市有限放映。與此同時，許多預算更少、但計畫在千餘家影院上映的獨立電影相比，「二號陪審員」的上映規模顯得尤為小氣。

據報導，更令人感到困惑的是，華納兄弟可能計畫不對外公布這部電影的票房成績，這種做法雖然在某些情況下並非聞所未聞，但對於好萊塢傳統的電影發行模式來說，依然顯得不尋常。迪士尼在今年早些時候也曾對其出品的「追浪少女」（Young Woman and the Sea，又譯「泳者之心」）採取了類似做法，該片在小範圍影院上映後直接登上Disney+串流，儘管該片原本預期是串流獨家放映，最終卻進行了這樣一個象徵性院線放映，僅為了符合奧斯卡獎 的資格。

「二號陪審員」電影海報。（取材自IMDb）

得獎率雪崩 前作「贖罪之路」虧太多

這種處理方式也引發了人們對「二號陪審員」未來的奧斯卡競爭力的質疑。華納兄弟並未將該片納入其2024年的FYC（For Your Consideration）網站，這表明電影公司對於這部電影在頒獎季的前景並不看好。自2015年「美國狙擊手」獲得六項奧斯卡提名以來，伊斯威特的電影作品似乎在獎項領域上失去了光采。自那之後，他僅憑「薩利機長：哈德遜奇蹟」獲得了最佳音效剪輯提名，並在2020年憑「李察·朱威爾事件」（Richard Jewell，又譯「理查德·朱維爾的哀歌」）讓凱西貝茲（Kathy Bates）入圍最佳女配角。

報導指出，華納兄弟對於這部電影的冷淡處理，或許與伊斯威特的上一部電影「贖罪之路」（Cry Macho，又譯「哭泣的男人」）的失敗有關。這部電影於2021年上映，當時全球疫情剛剛結束封鎖，影院仍處於艱難復甦階段。「贖罪之路」不僅票房表現慘淡，全球僅獲得1650萬美元，相較於其3300萬美元的製作預算，這成績明顯無法令人滿意。此外，該片還與華納兄弟同期其他電影一樣，在HBO Max（現稱Max）同步在串流上映，這種雙重發行模式進一步削弱了其影院票房表現。

伊斯威特的上一部電影「贖罪之路」票房表現不佳。（取材自IMDb）

據「華爾街日報」報導，華納兄弟的母公司華納媒體與探索頻道合併後，新任CEO大衛薩斯拉夫（David Zaslav）對「贖罪之路」的決策提出了質疑，認為該片在拍攝前就存在盈利風險，此後，華納兄弟似乎對與伊斯威特的合作產生了一定的保留態度。

儘管如此，伊斯威特與華納兄弟的長期合作關係依然值得尊重，他自1968年以來，已經與這家電影公司合作了超過50年，並為公司帶來了無數票房收入及獎項榮譽，包括「殺無赦」（Unforgiven，又譯「不可饒恕」）和「登峰造擊」（Million Dollar Baby，又譯「百萬寶貝」）等經典電影。然而，「二號陪審員」是否能夠在如此有限的發行策略下，達到應有的影響力，仍然是一個未知數。目前看來，這部電影的有限發行更多像是一個對伊斯威特長期貢獻的致謝，而非真正看好其市場前景。

小丑、邊緣禁地 大製作票房慘賠

近年來，華納兄弟面臨的票房壓力不小，2024年以來，市場上出現一連串高預算電影票房失敗的案例，包括「小丑：雙重瘋狂」（Joker: Folie à Deux）和「芙莉歐莎：瘋狂麥斯傳奇篇章」（Furiosa）等。大製作的失利不僅給片商帶來財務上的壓力，也影響了影迷和投資者的信心。在這樣的背景下，華納對「二號陪審員」的低調宣傳也許是一種風險控制策略，以避免未來可能的商業失利。

華納兄弟在2024年上映的幾部大片均未達到預期，電影產業的高風險特性，使得每一次失敗都可能重創片商的業務，連跨國集團的影視製作也無法在票房上取得優勢。與此同時，觀眾的觀影需求逐漸從影院轉向串流平台，而好萊塢各大片商不得不調整其市場策略，以應對這一觀影趨勢的轉變。在這樣的產業背景下，低成本電影和專門迎合小眾觀眾的製作，逐漸成為一些中小型影業公司的重點策略。

面對票房市場的波動，獅門影業（Lionsgate）採取了不同於大製片商的策略。獅門影業在今年推出多部中等預算的電影，試圖吸引那些被傳統大片忽視的觀眾群體，並填補市場空白。然而，這些電影並未如預期般吸引觀眾，導致該公司在短短九周內連續推出七部票房失利的作品，創下了自公司成立以來的票房低谷。

獅門影業今年推出的作品類型多樣，包括遊戲改編的「邊緣禁地」（Borderlands，又譯「無主之地」）、重啟版的「龍族戰神：重生」（The Crow，又譯「烏鴉」）、末日恐怖片「千萬別放手」（Never Let Go，又譯「絕不放手」）等，試圖透過不同類型的故事來觸及更廣泛的觀眾群。雖然這些作品在製作上具備一定的創意和風格，但最終未能在商業市場上取得成功，以「邊緣禁地」為例，這部預算高達1億美元的遊戲改編電影在全球僅獲得3200萬美元的票房成績，令獅門影業承受了不小的壓力。

獅門影業今年推出斥資上億美元打造的「邊緣禁地」，全球票房僅3290萬美元。（取材自IMDb）

然而，儘管這些電影票房表現不佳，獅門影業的財務狀況相對穩定，這在很大程度上要歸功於該公司的風險控制策略。獅門影業透過出售國外發行權來減少票房失利所帶來的損失。此外，像「大都會」（Metropolis）這樣的高成本作品由導演法蘭西斯科波拉（Francis Coppola）自籌資金，獅門作為發行方並未直接承擔製作成本，這也使得公司在票房失利的情況下依然能有所獲利。

「捍衛任務」10周年 獅門影業盼當救星

在面對一連串票房失利的壓力下，獅門影業將重心轉向其成功的品牌之一——「捍衛任務」（John Wick）。這部由基努里維（Keanu Reeves）主演的動作片系列，自2014年推出以來不僅在全球票房取得了亮眼成績，成為現代動作電影中的代表作。為紀念「捍衛任務」十周年，獅門影業宣布推出一系列的活動，讓影迷有機會重新感受這位冷酷刺客的魅力。

慶祝活動包括在影院重映「捍衛任務」首集，讓影迷有機會重溫經典場景；同時，影迷還可以在放映會上提前觀看即將推出的衍生作品「捍衛任務：復仇芭蕾」（Ballerina）的片段，該片由安娜德哈瑪斯（Ana de Armas）主演，講述在第三集「捍衛任務3：全面開戰」（John Wick: Chapter 3 – Parabellum）背景下的刺客組織故事。此外，獅門影業還計畫在拉斯維加斯的AREA15舉辦活動，讓影迷沉浸式體驗包括密室逃脫、酒吧和商店等富有電影特色的場景，進一步擴展了「捍衛任務」宇宙的影響力。

Care to dance? From the World of John Wick: Ballerina - coming soon.#BallerinaMovie pic.twitter.com/s8vhFPK7GA — World of John Wick (@JohnWickMovie) 2024年9月26日

不僅如此，獅門還將推出紀念版的「捍衛任務」SteelBook收藏套裝，內含全新設計的封面和杜比視界畫質，滿足影迷對於高畫質收藏的需求。這些紀念活動無疑為獅門影業在票房低迷的情況下提供了喘息的機會，也為該公司提升品牌價值和擴大影迷基礎打下了基礎。

（娛樂新聞組整理）