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養生／秋冬陽光少 可補充維他命D2、D3

編譯周芳苑
隨著天氣變冷，務必選擇最適合的維生素D補充劑，確保牙齦、皮膚、骨骼和肌肉健康。(美聯社)
隨著天氣變冷，務必選擇最適合的維生素D補充劑，確保牙齦、皮膚、骨骼和肌肉健康。(美聯社)

秋冬季陽光欠缺，人體無法自行製造足夠的維生素D。英國國家醫療服務體系NHS建議人們每天補充維生素D，一直持續到3月左右。為補充這項要素，可吃維他命D2或D3。

維生素D對骨骼、牙齦和肌肉健康至關重要，維生素D過少將導致兒童和成人佝僂病，假如嚴重欠缺，更會因骨頭軟化症(osteomalacia)而引發骨頭疼痛。

條件充分時，人體皮膚會藉助陽光產生足夠的維生素D。也可食用油性魚類、蛋黃、紅肉和肝臟等食物來補充。

此外就是吃維他命D。主要有兩種形式，分別是維他命D2、維他命D3。

美國政府研究機構國立衛生研究院(National Institutes of Health)表示，在食品和膳食補充劑中，維他命D有兩大形式，包括D2(麥角鈣化醇ergocalciferol)和D3(膽鈣化醇cholecalciferol)。

D2麥角鈣化醇來自「輻照真菌」(irradiated fungi)，根據期刊資料庫網站Science Direct，2023年一篇論文將該真菌解釋為「紫外線或陽光照射的新鮮或乾燥栽種蘑菇」。

至於D3膽鈣化醇的來源，美國國立衛生研究院表示，D3通常是從綿羊毛所提取羊毛脂中的7-脫氫膽固醇(7-dehydrocholesterol)進行輻照而產生。

不論是維他命D2或D3，都是打造「瓶裝陽光」(bottle sunshine)，也就是說，以人體可利用的方式，捕捉了陽光對動植物細胞的作用。

知名英國藥局Lloyd's Pharmacy在官網上分享，儘管兩類維他命D的來源不同，產生效用的方式很相似；最大差別是，一是植物性產品，另一種是動物性產品。

只要適量服用，這兩種維他命都能有效治療維生素D缺乏症，成人每天攝取量不應超過100微克[mcg]，10歲以下兒童不應超過50微克，對多數人來說，10微克便足夠。

隨著天氣變冷，務必選擇最適合的維生素D補充劑，確保牙齦、皮膚、骨骼和肌肉健康。

藥局 國藥

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