養生／預防心臟病 營養師：遠離這7種食物

洋芋片含鹽量高，吃太多可能導致心臟病。（圖／123RF）

心臟病 在許多國家都是健康的最大殺手，英國每日電訊報（The Telegraph）報導，即使日常飲食不盡完美，也該了解減少哪些食物，可保持心臟正常運作。

1.飽和脂肪

飽和脂肪含量高的飲食是損害心臟健康的最大因素之一，男性每日攝取量不得超過30克，女性則是20克，但愈少愈好。英國營養師帕克（Tracy Parker）表示，攝取太多飽和脂肪會降低肝臟清除血液中壞膽固醇的能力，導致脂肪物質堆積在血管壁上，增加心臟病發作或中風的風險。

2.洋芋片

多數人每周至少會吃一次洋芋片，但由於含鹽量高(每包25克約含0.3克鹽)，可能導致心臟病。鹽的每日攝取量不應超過6克，且愈少愈健康。帕克指出，吃太多鹽會導致高血壓 ，原因是鹽會迫使身體保留水分，增加血液流量與血管壁壓力。她說，一把無鹽堅果或原味爆米花會是更健康的零食。

3.高糖飲食

高糖飲食也會使心臟健康惡化，帕克表示，為了降低風險，每天攝取的糖分不要超過30克(7茶匙)。這是指那些添加到食物和飲料中，或存在於蜂蜜、糖漿和果汁中的糖，而不是水果、蔬菜和牛奶含有的糖。如果想吃甜食，帕克建議選擇水果、天然優格、原味餅乾或麥芽麵包。

4.超級加工食品

研究顯示，大量進食超級加工食品(UPF)可能會引起高血壓。帕克指出，這項研究是觀察性的，無法證明UPF會增加心臟問題的風險；不過，該研究強調以完整、加工程度低的食物為主的重要，這些食物天然低鹽、低脂、低糖，對心臟有益。

5.加工過的碳水化合物

碳水化合物是人體主要的能量來源，每天都應攝取約五至七份碳水化合物。然而，選擇加工過的白麵包、米飯、義大利 麵與早餐穀類食品可能會損害心臟健康，且錯失營養的全穀類食物。帕克表示，保持穀物的「完整」很重要，它們含有額外的纖維、維生素、礦物質、多酚與有益心臟健康的脂肪，有助降低罹患冠心病和2型糖尿病的風險。

6.罐裝湯品

儘管罐裝湯看似健康又清淡，但通常都含高鹽與高糖，如過度食用可能會導致心臟問題。帕克指出，檢查成分標籤，即使是那些被認為是健康的食物；如果選擇正確，罐頭湯也可以是健康的，如低鹽、無添加糖，而有大量蔬菜、瘦肉蛋白質與添加全麥的。

7.冰淇淋

冰淇淋含有大量飽和脂肪、糖和鹽，對心臟健康尤其不利。帕克說，吃太多會增加高血壓、膽固醇、肥胖與2型糖尿病的風險，這些都是心臟病的危險因素。她建議，想吃冰淇淋時，可吃一小份或選擇優格搭配莓果或香蕉，滿足對甜食的欲望。