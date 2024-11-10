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娛樂／「捉刀人」造型瘋魔 釋小龍想當非主流英雄

娛樂新聞組
釋小龍一改過去清新的形象，在「捉刀人」中飾演披頭散髮的「豺狗」裴興。（取材自豆瓣電影）
釋小龍一改過去清新的形象，在「捉刀人」中飾演披頭散髮的「豺狗」裴興。（取材自豆瓣電影）

中國網路電影「捉刀人」由秦鵬飛執導，釋小龍擔綱主演，講述一個充滿復仇、正義與決鬥的江湖故事。釋小龍在這部作品中的形象與過往大相徑庭，這一全新突破受到觀眾的熱烈討論。

釋小龍在片中飾演冷血無情的捉刀人「豺狗」裴興，在目睹至交好友慘遭惡勢力殺害後，內心的俠義之火被重新點燃，進而決心復仇，並與一群身手不凡的捉刀人展開激烈對決。「捉刀人」不僅延續人氣武俠網絡電影「目中無人」系列的世界觀，還打造出一個全新的「捉刀人宇宙」。

童星出道的釋小龍，曾以光頭、乾淨利落的形象深入人心，但這次在「捉刀人」中，他以瘋狂且張揚的「豺狗」造型亮相，這一轉變讓觀眾耳目一新。近期他接受新京報訪問時表示，他一直希望擺脫過去在銀幕上過於正統的形象，不再扮演那些端莊正氣的男主角。他說：「演了五個角色都是差不多，那真的沒什麼意思。我從小拍戲就總是剃光頭，長大後更希望能拍一些自己真正感興趣的動作電影。」

童星出身的釋小龍（左）演出1994年上映的「笑林小子」一炮而紅。（取材自微博）
童星出身的釋小龍（左）演出1994年上映的「笑林小子」一炮而紅。（取材自微博）

從逐利揮刀變俠義治惡

據報導，這次飾演「豺狗」一角，正是他期盼的全新挑戰，釋小龍強調，這個角色與傳統武俠中的英雄不同，「豺狗」是一個更加務實、複雜的角色，並非一開始就劍指惡人，而是因為生活所迫才會選擇成為捉刀人。他的冷血和殘忍是生存手段，而非一腔俠氣所驅動。這樣的務實特質，使得「豺狗」在武俠世界中顯得格外真實。釋小龍認為，這樣的角色更具挑戰性，表演上也能挖掘出更多深層次的東西。

「捉刀人」延續了「目中無人」系列的世界觀，但此次故事聚焦在捉刀人的世界。釋小龍飾演的「豺狗」裴興，是一名以殺人為業的捉刀人。在江湖中，捉刀人是為利益服務的冷血殺手，僅為金錢而動刀。「豺狗」正是這樣一個冷酷無情的角色，他並不為正義而戰，只是為了生存與酬勞。然而，當他最好的朋友被邪惡勢力無情殺害後，「豺狗」的內心被徹底激發，重拾俠義之心，決定親自懲治惡人。

這一設定使得電影的情感張力更強，觀眾得以看到一個冷血殺手的內心轉變，也見證了他為正義復仇的旅程。電影的主線雖然是復仇，但在過程中也融入了不少兄弟情義、道德選擇與內心掙扎的元素，這使得「捉刀人」不僅僅是一部武打片，更是一部有著深刻情感衝突的電影。

拍這部片最累 1個鏡頭連打30招

作為一部武俠電影，「捉刀人」在動作場面的設計上也充滿看點，釋小龍坦言，這是他拍過最累的一部電影。全片僅用27天拍攝完成，而其中有9個晚上都是連續拍攝打鬥戲。「一個鏡頭可能要打30多招，普通的動作戲可能也就四、五招或七、八招，但這部電影的打戲難度非常高。」他解釋，無論是與白頭翁的對決，還是在破廟中的吊鋼絲戲，每一場戲都充滿挑戰。

釋小龍的「豺狗」造型也引發了不少討論。他在電影中以瘋魔的形象出現，這一設計是為了符合角色的性格特點。

童星出身的釋小龍表示，想要擺脫觀眾對他以往作品的角色印象，「就像我們看漫威的超級英雄電影一樣，『死侍』是一個大家覺得很不一樣的超級英雄。我也不想再去做那種大家印象中的男主角，覺得沒有什麼意思，表演也很有局限性」。

他回憶：「我們之前就討論過要走這樣的風格，我特別喜歡這個造型，這也是我接下這個角色的原因之一。」這一形象的突破，不僅是釋小龍在外型上的改變，更是他在演技上的一次全新挑戰。

動作戲之外，電影還涉及到不少與小孩和動物的對手戲，釋小龍表示，這些場景拍攝起來非常不易，「動物和小孩是最難控制的演員，但這次選的小孩非常適合，形象和表演都很到位。」這些細節的處理，讓電影的完成度更高，人物的情感表達也更加真實。

釋小龍在「捉刀人」中有幾處和嬰兒的對手戲鏡頭，風格溫馨而又帶有一定的喜劇色彩。（...
釋小龍在「捉刀人」中有幾處和嬰兒的對手戲鏡頭，風格溫馨而又帶有一定的喜劇色彩。（取材自豆瓣電影）

「捉刀人」的片尾彩蛋中，出現了「目中無人」系列中謝苗飾演的經典角色「成瞎子」，這預示著「豺狗」與「成瞎子」在未來的續集中可能會有一場對決。

對此，釋小龍表現得十分期待，但也強調故事和劇本的發展才是最重要的部分。他認為，光靠一場對決並不足以支撐整部電影，電影的成功還需要有強大的故事背景與人物塑造。

釋小龍還透露，未來的續集中，可能會進一步探索「捉刀人宇宙」中的其他角色與背景，讓觀眾更深入地了解這個江湖世界。對於自己未來的發展，他表示會繼續挑戰更多具有層次感的角色，並希望能在動作戲之外展現更多元的演技。

夢想執導筒 盼回歸院線

除了演員的身分，釋小龍這幾年也開始嘗試導演工作，他已經執導了包括「逃學神探」在內的多部作品。他表示，自己一直對電影創作抱有濃厚的興趣，導演工作讓他有機會將腦中的構思具象化，但同時也面臨著更多的挑戰。導演的工作遠比演員辛苦，因為要統籌整個製作過程，包括劇本、演員、拍攝、後期等各個環節。

釋小龍（左二）自導自演2022年上映的電影「逃學神探」。（取材自微博）
釋小龍（左二）自導自演2022年上映的電影「逃學神探」。（取材自微博）

雖然現在網絡電影的市場蓬勃發展，但釋小龍表示，自己未來的目標仍然是回歸院線電影。他認為，院線電影的製作規模與影響力更大，能夠為觀眾帶來更震撼的視覺和情感體驗。此外，他還透露自己將與「突襲」系列的動作演員伊科·烏艾斯合作拍攝新片，這將是他進軍國際市場的一次重要嘗試。

總的來說，釋小龍憑藉「捉刀人」成功塑造了完全不同於過去的角色，這次的「改頭換面」無疑讓他在武俠電影領域再次嶄露頭角。未來，他將繼續挑戰更多具有深度的角色，並逐步實現他在導演領域的夢想。

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