移民專頁／公民直系親屬 申請綠卡2途徑

讀者問：

我是公民，父母都還在中國國內。之前，想父母來美國探親，但被拒簽，說有移民 傾向。我就想直接給父母辦移民。是否能讓父母先來美國境內，再填申請綠卡 ？還是說 I-130跟 I-485可以同時提交，讓父母在國內就直接拿綠卡來美國？目前，我提交的 I-130已經收到 I-797批准信，信上介紹之後還要等至少45天。接下來之後該怎麼操作，請律師指導。

答：

1. 申請綠卡有兩種途徑，一種是申請人已經在美國，向移民局申請調整身分 (adjustment of status)，這種情況下，I-130和I-485可以同時提交。假如申請人是公民的近親 (Immediate relatives，包括公民的父母、配偶以及未滿21歲未婚子女)，或雖不是公民的近親，但有移民名額的，不論是親屬或職業移民。

另一種是海外領事館移民的管道 (consular processing)，即美國的申請人先向美國移民局遞交申請 (如I-130 或I-140)，申請批准後，檔案轉到美國國務院的簽證 中心 (National Visa Center，簡稱NVC) 處理，在這個階段繳納移民簽證申請費，遞交簽證申請表格和全套支持材料，如護照、無罪公證、經濟擔保書等。簽證中心經審核資料齊全後，檔案轉任美國駐海外領事館安排簽證面談。受益人去領館面談通過後，持移民簽證進入美國。進入美國的當天，就獲得美國永久居民身分。

2. 根據你提供的情況，你父母因為有移民傾向，申請探親簽證已經被拒，所以你說的讓父母先來美國境內，然後再填申請綠卡不現實，也無法同時遞I-130和I-485。你提到你已經遞交了I-130，I-130上有一項問，受益人是準備在美國國內申請調整身分，還是準備在海外領事館申請移民簽證，不知你是如何選擇的。你應該選擇的是海外領事館簽證，這樣移民局批准I-130後，案子就會轉到簽證中心，才能繼續下一步。如果你選擇的是準備在美國調整身分，但其實你父母不在美國，則比較麻煩，I-130批准後，還需要遞交I-824，才能將檔案轉到簽證中心。