醫藥／服用黑激素治療失眠? 小心更易打瞌睡

有研究發現，褪黑激素的含量，通常與標籤上列出的含量不同。(美聯社)

你也會服用褪黑激素（melatonin）來解決失眠 問題嗎？睡眠專家警告，千萬不要這樣做，並指出褪黑激素反會加劇你打瞌睡的問題。

★調查顯示 睡眠品質變差

亞利桑納大學(University of Arizona)睡眠與健康研究計畫主任格蘭德納(Michael Grandner)，告訴美國政治新聞和民意調查機構RealClearInvestigations說：「褪黑激素從來都不是合適治療失眠的補充劑；在臨床研究中，它通常效果不會比安慰劑更好。」

根據睡眠基金會(Sleep Foundation)調查，一項針對美國成年人的民調 中，有37%的受訪民眾表示，2023年的睡眠品質比前幾年更差；同時，另一項睡眠基金會民調發現，27%的美國成年人，有在服用褪黑激素作為睡眠輔助劑。

褪黑激素是一種由黑暗觸發的激素，可調節人體的晝夜節律和睡眠周期。

市面上，非處方褪黑激素補充劑的劑量從0.2毫克到20毫克不等，但睡眠專家表示，超過5毫克就可能過多了。且有研究發現，褪黑激素的含量，通常與標籤上列出的含量不同。

被稱為「睡眠醫生」的臨床心理學家和睡眠專家布儒斯(Michael Breus)告訴RealClearInvestigations說：「我認為褪黑激素是世界上最被濫用的補充劑，褪黑激素是睡眠調節劑，而不是睡眠的起源。」

★解決失眠 應該改變行為

美國睡眠醫學會(American Academy of Sleep Medicine，AASM)表示，褪黑激素可以幫助治療時差反應或其他與睡眠時間相關的問題。但如果你有失眠問題，AASM建議，你該改變行為，而不是使用褪黑激素。

保持穩定的睡眠時間表，在睡前至少半小時關閉電子設備，在下午和傍晚避免攝取咖啡因，並制定一個能讓你獲得七到九個小時睡眠的就寢時間。

充足的睡眠對於身體健康來說很重要，因為睡眠問題與糖尿病、心臟病 和其他慢性健康問題的風險增加，皆與失眠有關。