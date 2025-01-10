共和黨議員配合川普 提重新購買巴拿馬運河法案
眾院共和黨議員9日提出重新購買巴拿馬運河法案，將賦予總統權力向巴國商討購回巴拿馬運河事宜。提案的眾議員強森(Dusty Johnson)還表示，通行巴拿馬運河帶來的數十億元通行費，將有益於美國經濟。
福斯新聞(Fox News)報導，繼川普提出巴拿馬運河已遭到中國控制、應該拿回來的說法後，眾院共和黨議員隨後提出「巴拿馬運河重新購買法案」，要求美國重新購買巴拿馬運河。這項提案是由眾院「對中特別委員會」(House Select Committee on China)成員強森提出，並已獲得克倫紹(Dan Crenshaw)、奈爾斯(Troy Nehls)與柯林斯(Mike Collins)等其他15名共和黨議員連署。強森說，「川普總統考慮重新購買巴拿馬運河是正確的，中國對運河的興趣令人擔憂。」
法案通過後，將賦予總統權力與國務卿合作，與巴拿馬政府相關單位展開談判，重新取得巴拿馬運河。措施生效之日起，總統在180天內須向國會提交報告，詳述談判進展、問題及預期結果。
國務院預估所有通行巴拿馬運河的船隻中，約72%是進出美國港口。有鑑於運河對美國的戰略重要性，強森辦公室還指出，這條水道是美國海岸防衛隊和國防部船隻的關鍵通道。如果無法使用運河，船隻將被迫多繞行南美洲8000英里。每年有超過1萬艘船使用巴拿馬運河，帶來數十億元通行費，將有益於美國經濟。
川普7日在記者會上被問及是否能保證不會使用「軍事或經濟威脅」來取得巴拿馬運河及格陵蘭的控制權，他回答說，「不行，我無法對這兩項作出保證，但我們的經濟安全需要它們。我們將巴拿馬運河交給了巴拿馬，不是給中國，但他們卻濫用了。」
強森辦公室特別提到，近期中國在巴拿馬運河周邊開始增加影響力，例如「2018年，巴拿馬是拉丁美洲第一個加入「一帶一路」倡議的國家，自此以來，中國企業對運河基礎設施的投資持續增加。此外，中國企業還擁有運河兩岸兩個港口的管理權。」紐約時報則報導，巴拿馬運河兩側的兩個海港數十年來一直是由總部設在香港的和記港口公司(Hutchison Ports PPC)經營。
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