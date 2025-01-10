我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯野火濃煙恐致癌 經濟損失估計上修至1500億

洛杉磯野火肆虐、消防栓缺水 紐森致電拜登卻「打不通」

共和黨議員配合川普 提重新購買巴拿馬運河法案

編譯莊瑞萌／綜合報導
配合川普的主張，共和黨國會議員提案授權政府與巴拿馬談判將運河控制權取回。（路透）
配合川普的主張，共和黨國會議員提案授權政府與巴拿馬談判將運河控制權取回。（路透）

眾院共和黨議員9日提出重新購買巴拿馬運河法案，將賦予總統權力向巴國商討購回巴拿馬運河事宜。提案的眾議員強森(Dusty Johnson)還表示，通行巴拿馬運河帶來的數十億元通行費，將有益於美國經濟。

福斯新聞(Fox News)報導，繼川普提出巴拿馬運河已遭到中國控制、應該拿回來的說法後，眾院共和黨議員隨後提出「巴拿馬運河重新購買法案」，要求美國重新購買巴拿馬運河。這項提案是由眾院「對中特別委員會」(House Select Committee on China)成員強森提出，並已獲得克倫紹(Dan Crenshaw)、奈爾斯(Troy Nehls)與柯林斯(Mike Collins)等其他15名共和黨議員連署。強森說，「川普總統考慮重新購買巴拿馬運河是正確的，中國對運河的興趣令人擔憂。」

法案通過後，將賦予總統權力與國務卿合作，與巴拿馬政府相關單位展開談判，重新取得巴拿馬運河。措施生效之日起，總統在180天內須向國會提交報告，詳述談判進展、問題及預期結果。

國務院預估所有通行巴拿馬運河的船隻中，約72%是進出美國港口。有鑑於運河對美國的戰略重要性，強森辦公室還指出，這條水道是美國海岸防衛隊和國防部船隻的關鍵通道。如果無法使用運河，船隻將被迫多繞行南美洲8000英里。每年有超過1萬艘船使用巴拿馬運河，帶來數十億元通行費，將有益於美國經濟。

川普7日在記者會上被問及是否能保證不會使用「軍事或經濟威脅」來取得巴拿馬運河及格陵蘭的控制權，他回答說，「不行，我無法對這兩項作出保證，但我們的經濟安全需要它們。我們將巴拿馬運河交給了巴拿馬，不是給中國，但他們卻濫用了。」

強森辦公室特別提到，近期中國在巴拿馬運河周邊開始增加影響力，例如「2018年，巴拿馬是拉丁美洲第一個加入「一帶一路」倡議的國家，自此以來，中國企業對運河基礎設施的投資持續增加。此外，中國企業還擁有運河兩岸兩個港口的管理權。」紐約時報則報導，巴拿馬運河兩側的兩個海港數十年來一直是由總部設在香港的和記港口公司(Hutchison Ports PPC)經營。

巴拿馬民眾手持「不歡迎川普」的標語。（美聯社）
巴拿馬民眾手持「不歡迎川普」的標語。（美聯社）

巴拿馬運河 眾院 共和黨

上一則

洛杉磯野火濃煙恐致癌 經濟損失估計上修至1500億

下一則

參院下周聽證川普人事案 國務卿、防長率先登場

延伸閱讀

路透：川普稱普亭想見他 會面正在安排

路透：川普稱普亭想見他 會面正在安排
習近平不去川普就職典禮？FT：將派高階特使出席 可能人選曝光

習近平不去川普就職典禮？FT：將派高階特使出席 可能人選曝光
最後的蔑視？卡特葬禮上 賀錦麗把川普當空氣

最後的蔑視？卡特葬禮上 賀錦麗把川普當空氣
說好的24小時內停火呢？ 川普俄烏特使將期限延至100天

說好的24小時內停火呢？ 川普俄烏特使將期限延至100天

熱門新聞

強力冰風暴周末來襲，美東三分之二地區都將「急凍」。（歐新社）

冰風暴急凍美東恐達1周 將創14年來最冷1月

2025-01-04 05:11
後任總統川普7日在海湖莊園召開他當選後的第二場記者會。(美聯社)

川普：不排除用武力收復巴拿馬運河 墨西哥灣應改名美國灣

2025-01-07 13:03
川普在海湖莊園舉行記者會，80分鐘的談話讓全球友邦頗為感冒。(美聯社)

川普80分鐘記者會說了什麼？ 五要點一次看

2025-01-07 20:23
加拿大總理杜魯多。(路透)

杜魯多辭職 川普再談「51州」：知道美國不會繼續補貼

2025-01-06 13:20
第一排由左至右是拜登和賀錦麗夫婦，川普夫婦坐在第二排最右邊。(美聯社)

最後的蔑視？卡特葬禮上 賀錦麗把川普當空氣

2025-01-09 20:21
加拿大安大略省省長福特。(美聯社)

加國安大略省長反擊川普：不如讓我們買美國2州

2025-01-07 16:16

超人氣

更多 >
萬豪、凱悅新小費政策 惹火住宿旅客

萬豪、凱悅新小費政策 惹火住宿旅客
嘗試滅火不撤離 洛杉磯66歲男堅守家園手握水管身亡

嘗試滅火不撤離 洛杉磯66歲男堅守家園手握水管身亡
伊頓山火肆虐 華人百萬豪宅滿屋骨董化灰燼

伊頓山火肆虐 華人百萬豪宅滿屋骨董化灰燼
杭特拜登豪宅月租1.58萬 被加州野火燒到只剩2根煙囪

杭特拜登豪宅月租1.58萬 被加州野火燒到只剩2根煙囪
華裔電影人死裡逃生 海邊住宅大火吞噬

華裔電影人死裡逃生 海邊住宅大火吞噬