共和黨議員配合川普 提重新購買巴拿馬運河法案

配合川普的主張，共和黨國會議員提案授權政府與巴拿馬談判將運河控制權取回。（路透）

眾院共和黨 議員9日提出重新購買巴拿馬運河 法案，將賦予總統權力向巴國商討購回巴拿馬運河事宜。提案的眾議員強森(Dusty Johnson)還表示，通行巴拿馬運河帶來的數十億元通行費，將有益於美國經濟。

福斯新聞(Fox News)報導，繼川普提出巴拿馬運河已遭到中國控制、應該拿回來的說法後，眾院共和黨議員隨後提出「巴拿馬運河重新購買法案」，要求美國重新購買巴拿馬運河。這項提案是由眾院「對中特別委員會」(House Select Committee on China)成員強森提出，並已獲得克倫紹(Dan Crenshaw)、奈爾斯(Troy Nehls)與柯林斯(Mike Collins)等其他15名共和黨議員連署。強森說，「川普總統考慮重新購買巴拿馬運河是正確的，中國對運河的興趣令人擔憂。」

法案通過後，將賦予總統權力與國務卿合作，與巴拿馬政府相關單位展開談判，重新取得巴拿馬運河。措施生效之日起，總統在180天內須向國會提交報告，詳述談判進展、問題及預期結果。

國務院預估所有通行巴拿馬運河的船隻中，約72%是進出美國港口。有鑑於運河對美國的戰略重要性，強森辦公室還指出，這條水道是美國海岸防衛隊和國防部船隻的關鍵通道。如果無法使用運河，船隻將被迫多繞行南美洲8000英里。每年有超過1萬艘船使用巴拿馬運河，帶來數十億元通行費，將有益於美國經濟。

川普7日在記者會上被問及是否能保證不會使用「軍事或經濟威脅」來取得巴拿馬運河及格陵蘭的控制權，他回答說，「不行，我無法對這兩項作出保證，但我們的經濟安全需要它們。我們將巴拿馬運河交給了巴拿馬，不是給中國，但他們卻濫用了。」