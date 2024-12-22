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強生與川普權衡政府關門利與弊 擠出C計畫終過關

編譯潘勛／綜合報導
眾院議長強生(左)在共和黨版開支法案兩度受挫後，直接找川普溝通，推出第三個版本，終獲通過。(美聯社)
眾院議長強生(左)在共和黨版開支法案兩度受挫後，直接找川普溝通，推出第三個版本，終獲通過。(美聯社)

總統當選人川普所提的持續撥款決議案(continuing resolution, CR)19日遭38名共和黨眾議員反對而未過關，聯邦政府機關因此關門之虞；川普與眾院議長強生本認真考慮任由政府關門，但強生19日晚間拍腦袋擠出「C計畫」，終於讓政府開支法案在20日過關；但新通過的法案並未攔置舉債上限，讓川普很不高興。

福斯新聞網站引述消息人士說，川普對眾院通過一項權宜之計的短期開支法案並不滿意，因為該法案不包括債務上限條款，所以儘管國會兩院最後通過法案，避免聯邦政府關門，但川普不願公開發表談話。

Politico政治網站21日報導，強生面臨的挑戰有：既要設法讓川普高興、安撫眾院保守派，又得贏得可觀的眾院民主黨人支持，才能通過還由民主黨控制的參院及白宮，同時自己議長職位還保到明年1月。華府人盡皆知，人人都想回家度假，而政府關門，政治就成輸家。

強生與川普曾認真考慮任由政府關門，是否是最好的事；但得說明的是：強生的人馬直到19日夜間都試著想找到出路，Politico聽聞一大堆點子，包括通過「乾淨的」CR到明年1月，以爭取一些時間。

只是那相形幾個月前，已算轉折，當時強生幾乎是個人說服川普，別用政府關門來擋，他向川普指出，民調顯示共和黨在搖擺選區要付出政治代價，甚至用川普一方的民調數據來支持自己論點。

但這次不一樣。舉個例子，目前已非距離選舉不久；此外一些共和黨人覺得自己取得選民托負，要好好治國，而且比起前幾次政府關門危機，這次更能撐過政治風暴。

不管對錯，似乎川普身邊有些人相信，某種形式的債限災難即將發生，必須馬上克服。這種思維的背後，是生怕民主黨如此熱切想讓川普犯錯，下次必須調升債限時，民主黨可以由共和黨取得政治上幾乎不可能的讓步，屆時共和黨要不是得屈從於民主黨的要求，就得讓債限出破洞，讓經濟大災難傾瀉而下，川普返回白宮第一年就得碰上。

依此邏輯，川普圈內要角主張，或許這次面臨政府關門比較有利於解決這個問題；川普20日還升高言詞表示，國會必須除掉荒謬的債限，或延展到2029年以後，不這麼做無法達成協議。

現在CR是過關了沒錯，但川普要求國會在他返回白宮前解決債限屆期一事，並未解決，川普十分迷惘。

川普 政府關門 民主黨

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