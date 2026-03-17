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紐約客談／校園擁抱AI 規則應先行

紐約客談
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當全美各大學區紛紛與科技巨頭簽約，全面引入AI助手時，擁有百萬學子的紐約市，卻陷入了一種危險的「戰略真空」。儘管曼哈頓已籌畫設立AI特色高中，但市府卻遲遲未公布統一的使用規範，讓紐約市公校陷入一場無序的技術冒險。

作為最受矚目的全美最大學區，紐約市對AI的態度從早期的「全面禁用」轉向「擁抱」，卻始終停留在口號階段。相比芝加哥學區早在一年半前就發布了長達53頁的AI使用指南，紐約目前仍缺乏明確的使用守則。

這種規章真空直接導致了基層學校各行其是。布朗士的中學自行引進AI助教批改作文；布碌崙小學嘗試用AI陪讀；而像湯森哈里斯高中(Townsend Harris High School)這樣的名校，為了防止AI舞弊，乾脆要求學生到校手寫暑期功課。

紐約市教育局長薩謬思曾言，「我們不能因為擔心而不敢使用它」。但規則不是煞車，而是護欄；紐約市學校目前零星、自發且缺乏監管的技術使用，恰恰是治理上最大的危機。

與此同時，無數資金雄厚的科技企業正緊盯著紐約這塊蛋糕。如果沒有經過審慎評估的招標程序、數據隱私保護和技術驗證，急於求成的「AI革命」極有可能演變成一場浪費公帑且傷害學生的災難。

而AI發展速度日新月異，擁抱AI並不等於讓學生無節制地使用依賴AI作為聊天、做功課工具，而在於培養「數位素養」。當AI已經能寫出工程師級別的程式碼時，教育的重點不再是教孩子如何操作，而是如何辨識AI的「幻覺」、如何批判性地審視算法結果。

在科技巨獸闖進教室之前，規則先行，才是對下一代最負責的擁抱。

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