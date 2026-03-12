紐約客談／安置遊民 應審視資金效率

紐約州 主計長狄拿波利(Tom DiNapoli)11日公布的關於紐約市 未安置遊民 的報告顯示，紐約市用於遊民外展服務和相關服務的支出，從2019年的1億200萬元增加到去年的3億6800萬，增加了兩倍多，但與此同時，卻有更多人流落街頭，紐約市未獲安置的遊民從2019年的3588人，增加到去年的4500多人。

報告因此呼籲紐約市須「更好地解釋」其資金是如何幫助解決無家可歸問題的，需要更加關注資金的流向以及哪些服務行之有效。這個思路是正確的，在解決遊民問題方面，與其不斷擴大資金規模，不如仔細審視一下，幫助遊民的錢都花在了哪裡，那些該花，哪些不該花，哪些措施有效，哪些措施無效，有效的堅持，無效的就堅決摒棄。

紐約市已經在安置遊民方面獲得成功。根據市府統計，紐約已為近97%的遊民提供庇護。不過，自2019年以來的六年間，遊民人口卻增加78%，從2019年的7萬8600人增加到去年的約14萬人，未安置遊民數量也在增加。

未安置遊民數量增加背後，有兩個明顯的原因，首先是遊民絕對數量增加，雖然安置的努力一直未停，但未照顧到的遊民數量也會增加；其次就是在安置遊民方面出現紕漏。州主計長的報告提到了低效問題，但未說出口的恐怕還有利益輸送和腐敗等問題。民眾反對遊民所，恐怕不是反對遊民所本身，從更大程度上講，是反對政府運作的低效，反對納稅人的錢落入個人腰包，反對同情心被濫用。

民眾反對遊民所還有一個極其關鍵的問題，那就是選址問題。一個好的選址能讓遊民、政府和社區都安心，差的選址無疑會引起當地居民的強烈反彈和抗議，最後導致各方都難以收場。選址必須慎重，要審時度勢，要與社區充分協商，保持高度透明。