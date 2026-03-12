我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「浪姐7」名單瘋傳 57歲蕭薔入列 她回：仙女不知人間事

釋油也壓不住 油價破100美元 川普言論澆熄戰事速終期待

紐約客談／安置遊民 應審視資金效率

紐約客談
聽新聞
test
0:00 /0:00

紐約州主計長狄拿波利(Tom DiNapoli)11日公布的關於紐約市未安置遊民的報告顯示，紐約市用於遊民外展服務和相關服務的支出，從2019年的1億200萬元增加到去年的3億6800萬，增加了兩倍多，但與此同時，卻有更多人流落街頭，紐約市未獲安置的遊民從2019年的3588人，增加到去年的4500多人。

報告因此呼籲紐約市須「更好地解釋」其資金是如何幫助解決無家可歸問題的，需要更加關注資金的流向以及哪些服務行之有效。這個思路是正確的，在解決遊民問題方面，與其不斷擴大資金規模，不如仔細審視一下，幫助遊民的錢都花在了哪裡，那些該花，哪些不該花，哪些措施有效，哪些措施無效，有效的堅持，無效的就堅決摒棄。

紐約市已經在安置遊民方面獲得成功。根據市府統計，紐約已為近97%的遊民提供庇護。不過，自2019年以來的六年間，遊民人口卻增加78%，從2019年的7萬8600人增加到去年的約14萬人，未安置遊民數量也在增加。

未安置遊民數量增加背後，有兩個明顯的原因，首先是遊民絕對數量增加，雖然安置的努力一直未停，但未照顧到的遊民數量也會增加；其次就是在安置遊民方面出現紕漏。州主計長的報告提到了低效問題，但未說出口的恐怕還有利益輸送和腐敗等問題。民眾反對遊民所，恐怕不是反對遊民所本身，從更大程度上講，是反對政府運作的低效，反對納稅人的錢落入個人腰包，反對同情心被濫用。

民眾反對遊民所還有一個極其關鍵的問題，那就是選址問題。一個好的選址能讓遊民、政府和社區都安心，差的選址無疑會引起當地居民的強烈反彈和抗議，最後導致各方都難以收場。選址必須慎重，要審時度勢，要與社區充分協商，保持高度透明。

世報陪您半世紀

遊民 紐約州 紐約市

上一則

王嘉廉社區醫療中心呼籲民眾定期做年度體檢

下一則

國際太空站 連線法拉盛圖書館

➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

州議會預算決議案 支持曼達尼富人稅、公車免費政策

州議會預算決議案 支持曼達尼富人稅、公車免費政策
填補預算缺口 紐約市府正考慮擴大路邊停車收費

填補預算缺口 紐約市府正考慮擴大路邊停車收費

紐約州HAVP計畫啟動 首批125戶獲住房補助券

紐約州HAVP計畫啟動 首批125戶獲住房補助券
市議會審庇護執行 團體雨中聲援

市議會審庇護執行 團體雨中聲援

熱門新聞

有「小鄧麗君」之稱的陳佳，2月28日晚在紐約法拉盛，以細膩情感表達與宛轉悠揚的嗓音，讓座無虛席的觀眾重回鄧麗君經典的黃金時代。(主辦位單位提供)

紀念鄧麗君演唱會 歌手陳佳唱出柔情與韻味

2026-03-03 23:51
經過多年打拚，樂叔叔與徐娟的經濟基礎都不錯，身體狀況尚佳，推動他們走入婚姻的最大因素便是愛情。(圖片由徐娟提供)

七旬初戀 銀髮華人譜黃昏情緣

2026-03-09 02:24
紐約市府去年起推行全新垃圾桶規定，要求所有一至九個單元的建築物都須使用新官方垃圾桶。(記者馬璿／攝影)

紐約官方垃圾桶6月開罰 5區購買地址一次看

2026-03-04 16:00
向來錄取標準最高的史岱文森高中(Stuyvesant High School)今年分數線約在561分左右，高於去年的556分，趨近於疫情期間的分數水平。(美聯社)

紐約高中放榜 特高錄取分數線上升 疑1原因難度降低

2026-03-06 07:11
警方近期在皇后區110分局社區會議中表示，近期出現多起以高價冬衣為目標的搶劫案。圖為紐約地鐵站。示意圖，非新聞當事者。(路透)

紐約頻傳名牌外套搶劫案 為何搶匪盯上這品牌？

2026-03-04 20:14
曾經被視為鐵飯碗的文員、翻譯、客服及數據處理崗位，正處於被AI替代的風口浪尖。示意圖。（取自123RF）

紐約客談／時薪漲到30元？這些職位恐不再請人 讓AI取代

2026-03-11 13:36

超人氣

更多 >
他養8「龍蝦」打造無人旅行社 創業成本不到萬元

他養8「龍蝦」打造無人旅行社 創業成本不到萬元
中遠暫停巴拿馬港口營運 業者：中國首宗反制措施

中遠暫停巴拿馬港口營運 業者：中國首宗反制措施
川男開700萬元飛機、花10分鐘送母回鄉 你猜成本多少？

川男開700萬元飛機、花10分鐘送母回鄉 你猜成本多少？
接班3天仍音訊全無 伊朗新領袖穆吉塔巴神隱原因曝光

接班3天仍音訊全無 伊朗新領袖穆吉塔巴神隱原因曝光
🎞️搭機需提前4小時抵達機場…今日5件事

🎞️搭機需提前4小時抵達機場…今日5件事