紐約客談╱托育政策再好 冷飯硬炒也不香

紐約市曼達尼(Zohran Mamdani)自上任以來，便將降低生活成本視為施政重點，而為紐約市兩歲幼童提供免費托育的「兩歲班」更是其招牌政績。然而，回顧過去八周，市府的動作似乎陷入了一種「宣傳循環」；一場接著一場的記者會、一個接著一個的視察行程，講的內容卻大同小異，始終環繞在宏觀的願景與預算的到位。如何申請、標準為何等等家長最關心的細節問題，在層層包裝的新聞稿中依舊語焉不詳。

日前，政府終於宣布首批兩歲班的試點地區，卻引發史島官員不滿。史島區長佛塞拉(Vito Fossella)指責市府「掉鏈子」，稱史島的孩子「常被遺忘」；州參議員斯潘頓(Jessica Scarcella-Spanton)也批評此舉是對辛苦家長「不負責任」。

儘管曼達尼稱史島因「單一學區」行政結構特殊、難以快速鋪開，但這恰恰暴露了政策宏願推行中的窘境；統籌難度被低估，導致眾口難調。市府試圖在短時間內交出華麗成績單，卻在面對行政複雜性時捉襟見肘。

而長期與政府打交道的托育業者們，卻對這類延宕已見慣不怪。在業者看來，曼達尼團隊的步子或許「邁得太大」，在基礎設施與人力配置尚未到位前，就急於畫下全民托育的大餅；但政府在托育議題上辦事效率低下、程序透明度不足已是宿疾，「民選官員只不過容易被當成靶子，底下辦事的人才是具體問題所在」。

「兩歲班」的初衷是為了讓紐約家庭留下來，減輕生活負擔。然而，市府應當明白，家長需要的是一份清晰的申請手冊、一個不耽誤未來規畫的明確指引。若市府沈溺於重複口號，那麼這份精美的「托育大餐」即便再具誘惑力，在反覆加熱、冷飯硬炒之下，最後也只會變得難以下嚥。

紐約市 曼達尼

