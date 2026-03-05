紐約客談╱公屋被租霸占據 凸顯管理失靈

紐約市調查局披露的數據顯示，近年在市住房管理局(NYCHA)管理下有6700套公寓單位長期空置，且超過600套被租霸非法占據，甚至用來從事犯罪行為；這對在一座有16萬多人苦等公共住房的紐約市裡，已並非是單純的治安問題，而是制度性的管理失靈，導致住房問題無法改善。

市住房管理局因長期陷入財政困境而被詬病，許多翻修工程積壓，但此次被爆出空屋數量翻倍，說明沒有定期巡查、且還在同一區域內的公屋使用通用鎖；這種口口聲聲說是為了方便管理的做法，實際上增加了安全隱患，讓非法占屋的租霸有機可乘。

市調查局報告指出，這些空屋已平均閒置一年，意味著在住房危機日益嚴峻的當下，紐約市其實不是沒有充足的住屋，而是由市府管理的公屋部分未獲有效管理，公共資源就這樣閒置且被浪費掉，實在令人氣憤；與此同時，被爆出有這麼多空屋還是因為犯罪不斷，從販毒據點到幫派活動、再到凶殺案，若非執法人員調查，空屋數量如此之多公眾還無從得知。

市住房管理局日前作出回應，承諾更換獨立鎖具並啟動月檢行動，同時配合紐約市警展開掃蕩工作，但巡檢行動卻還要等六個月才能全面實施，再次暴露行政反應的遲鈍；且發現非法占屋者的存在後，若將焦點只放在掃蕩工作上，也是治標不治本。

公共住房的核心，不只是提供遮風擋雨的地方，而是維持社區秩序與尊嚴，當管理失能，治安問題只會接踵而來，紐約市現階段絕對需要更多更有責任與效率的公共治理；因此市住房管理局須改革自身，把翻修延宕、監管鬆散、流程低效的問題改掉，否則新的空屋仍會成為下一批占據目標。