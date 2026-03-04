紐約客談╱風雪考驗不停駛 MTA扳回一城

紐約市 此前遭暴風雪侵襲，五大區積雪超過20吋，在多數城市交通幾近停擺之際，大都會運輸署(MTA)展現不同風範，選擇讓地鐵 持續運營；儘管列車間班距拉長、誤點頻傳，甚至出現地鐵冒煙的情況，但系統未全面關閉，而這些決定，標誌著紐約交通治理的思維跟從前相較出現轉變。

過去每逢極端氣候，路面停駛幾乎是標準答案，時任州長的葛謨(Andrew Cuomo)則曾多次在預報來臨前宣布關閉高架與地面線路，以降低風險；然而，全面停擺雖有安全保障，但也意味著無數基層勞動者失去可負擔的通勤選項，這對一座依賴公共運輸維生的城市而言，帶來的影響舉足輕重。

但是今年這幾次的風雪襲擊，MTA選擇押注於管理能力與設備升級，他們提前部署除冰列車、清障車與拋雪機，加強第三軌與轉轍器的防凍措施，並要求員工在惡劣天氣下盡力到崗；結果在周邊公交幾乎停擺的時段裡，紐約市地鐵仍運載了大量的乘客，雖不順利，但也是盡到了應有的責任。

要知道，若設備失靈或風險提高，通勤客希望看到的是地鐵系統的局部調整與分段停駛，MTA若把全面關閉視為首選，停擺的代價其實會更高；更何況，關閉地面路段本身就是一項龐大工程，根據MTA的冬季運營計畫，準備與恢復都需耗時數小時，未必比在可控條件下運行更有效率。

綜觀這次的風雪考驗，地鐵雖未達到平日水準，卻在艱困條件下維持基本運作，顯示出決策層對系統韌性與專業團隊的信任；長期因財務赤字而被詬病的MTA，這次也終於扳回一城，讓紐約客難得在風雪裡多了一份安心、為城市運轉注入更多信心。