紐約客談／選擇性執法 釀鬆獅犬悲劇

一隻名為「Meatball」的鬆獅犬在曼哈頓地鐵站不慎跳入鐵軌，觸碰第三軌被電死，這起悲劇暴露出紐約市警(NYPD)選擇性執法的嚴重問題，使得相關規定形同虛設。

首先大都會運輸署(MTA)明確規定，所有寵物必須置於袋中或寵物包內才能搭乘地鐵，相信過去許多寵物的主人並未將這條法令當一回事，但直到此次悲劇發生，才令人意識到MTA的規定原來真是出於公共安全與寵物自身的安全考量。

寵物的主人儘管牽繩帶狗狗進站，但像「Meatball」這種體型超過50磅的犬隻在尖峰時段穿梭車廂，不僅可能給其他乘客帶來不便和威脅，本身也可能有安全風險；在擁擠的環境中，一次驚嚇、一個掙脫，都可能導致他人或寵物墜軌、踩踏，甚至更嚴重的事故。

根據執法單位的數據，針對此類行為，警方2025年僅開出13張違規傳票，前一年只有九張；面對突出的違規現象，卻只有這樣的不痛不癢的執法強度，幾乎等於「睜一隻眼，閉一隻眼」。

部分寵物的主人也坦言，即使知道規定也不打算守法，反正;即使自己遵守了也會有別人不會遵守，這種心態正是城市秩序鬆動的縮影。

新冠疫情後，紐約市地鐵的秩序確實有些亂，從大聲放音樂、有人堵車門，到乘客違規攜帶寵物，許多「小違規」因與嚴重犯罪相比輕很多，而逐漸被合理化；但城市治理的關鍵，正是要體現在日常細節中。

為何規則存在卻不執行？若警方長期選擇性執法，那法令的權威何在？下一場事故是否早已注定？當警力只在重大案件上出現，而對基礎規範睜一隻眼閉一隻眼，最終都要出現比較慘痛的代價，才會引發大眾的注意與反思。

