我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷富翁出走又一人 傳查克柏格邁阿密置產

「一場徹底的財富遷移」加州富人、長者正搬到這城市

紐約客談／避寒收容政策考驗城市治理

紐約客談
聽新聞
test
0:00 /0:00

連日寒流來襲，紐約市政府宣布擴充暖身中心、旅館式收容與街頭外展行動，市長強調「沒有人會被拒於門外」，並呼籲仍在街頭的無家可歸者盡快進入室內避寒。在低溫可能危及生命的情況下，這樣的即時動員與資源投入，無疑具有迫切性與正當性。

然而，政策推進的同時，爭議也隨之浮現。近年來，無論是安全港(Safe Haven)還是臨時收容所的選址問題，往往在社區層面引發強烈反彈。部分居民質疑，市府在緊急狀態下「加速啟用」設施，是否壓縮了社區溝通與監督空間；也有人擔憂，長期以來某些地區承擔了過多收容功能，卻未同步獲得足夠的公共資源與配套。

這種張力並非單純的「是否同情遊民」之爭，而是城市治理中常見的結構性矛盾：一方面，極端天氣要求政府迅速行動，避免悲劇發生；另一方面，當「緊急」成為常態，程序正義與公平分擔便容易被擱置。對部分社區而言，收容設施不再只是臨時措施，而是疊加在學校、住宅與商業環境周邊的長期壓力。

市府近來強調透過旅館式收容、同儕外展與醫療支援，降低集中式收容的衝擊，方向上回應了部分疑慮。但問題在於，這些策略是否只是應急拼接，還是能轉化為更可預期、可問責的長期機制。若缺乏清楚的成效評估與社區回饋管道，即使出發點是保護生命，也難免被視為「自上而下」的決策。

寒流終將過去，但無家可歸問題不會隨氣溫回升而消失。真正的考驗在於，市府能否在救急之外，重新建立一套兼顧效率、透明與公平的安置策略，讓避寒不再每年都成為一場臨時動員的政治考題。對紐約這座城市而言，如何在善意與裂痕之間找到平衡，仍是一道尚未解完的難題。

紐約市 遊民

上一則

台灣文學講座 作家賴香吟紐約談生態、白色恐怖

下一則

紐約私校學費狂飆 追求教學質量華人家長無奈
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

福全健保會員4.5萬人增5成 福利升級

福全健保會員4.5萬人增5成 福利升級
ICE行動頻繁引恐慌 洛縣警長：社區可放心求助

ICE行動頻繁引恐慌 洛縣警長：社區可放心求助
紐約客談／被螢幕赦免的殺手 讓誰尷尬

紐約客談／被螢幕赦免的殺手 讓誰尷尬
慈濟舉辦年度社區歲末祝福 共迎新春

慈濟舉辦年度社區歲末祝福 共迎新春

熱門新聞

兩名居住在皇后區法拉盛的男子涉嫌通過支付非法現金回扣和賄賂，詐騙醫療保險共1億2000萬元，圖為其中一家涉事的老人中心所屬公司Z & W Empire Enterprise Inc.所在地。(取自谷歌地圖)

現金回扣誘長者配藥與報名老人中心 紐約法拉盛2男涉1.2億醫保詐騙

2026-02-10 07:31
紐約布萊恩公園的噴水池結成冰柱。(新華社)

比南極還冷 紐約周日最低溫3°F 部分地區體感-40°F

2026-02-08 16:12
因多年協助清洗毒品販運所得巨額資金，一名居住於紐約皇后區的華裔女子近日在聯邦法院被判處兩年有期徒刑。示意圖。（美聯社）

藉買機票助毒販洗錢逾2000萬 法拉盛華人會計判刑兩年

2026-02-03 13:44
紐約市近來以電費退款為由的詐騙層出不窮，實則是為了盜取用戶的重要個資。(記者馬璿╱攝影)

假退款索個資 布碌崙華男險遭電費詐騙

2026-02-08 07:11
紐約市與新澤西地區本周末將迎來今年以來最冷的一波寒流。圖為哈德遜河河面上未融的冰層。(歐新社)

入冬最冷 紐約周末體感恐降至華氏零下29度

2026-02-06 19:35
紐約迎來極寒周末，平日人流如織的曼哈頓華埠幾乎不見行人。(受訪者提供)

紐約迎20年來最冷周末 預計本周開始回暖

2026-02-09 07:12

超人氣

更多 >
美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格

美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格
冬奧╱在羅密歐與朱麗葉的故鄉「梁祝」再度感動全場

冬奧╱在羅密歐與朱麗葉的故鄉「梁祝」再度感動全場
逾60歲免繳房產稅 加州提案獲准聯署盼11月公投

逾60歲免繳房產稅 加州提案獲准聯署盼11月公投
現金回扣誘長者配藥與報名老人中心 紐約法拉盛2男涉1.2億醫保詐騙

現金回扣誘長者配藥與報名老人中心 紐約法拉盛2男涉1.2億醫保詐騙
美法院允撤銷臨時保護 宏都拉斯等3國移民可能遭遣返

美法院允撤銷臨時保護 宏都拉斯等3國移民可能遭遣返