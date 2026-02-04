我的頻道

立春養生首重養肝 中醫授「綠、酸、辛」吃法健康一整年

Fed理事米倫辭白宮職 川普愈逼華許提名 鮑爾任主席愈久？

紐約客談／華人移民的安全感放哪裡？

紐約客談
華埠不久前傳出保險箱失竊疑雲，引發不少人重新思考：把現金、金飾與文件鎖進銀行保險箱，這種較為「老派」的保管方式，究竟安不安全？

華人社區中，保險箱長期被視為「最穩妥」的選項之一。許多第一代移民靠雙手打拼，省吃儉用多年累積的資產，往往以現金、金條或珠寶的形式存在。對他們而言，保險箱不只是存放財物的工具，更像是一份看得見、摸得到的安全感。也因此，一旦傳出疑似失竊，不少人第一時間趕往銀行查驗，擔心多年積蓄「一夜之間落空。」

不過，保險箱的「安全」與一般人理解的「保險」並不相同。多數銀行保險箱服務的核心，是提供一個具門禁、監控與身分核驗的存放空間；但箱內放了什麼、價值多少，通常由客戶自行保管與申報，且未必自動納入存款保險或銀行理賠範圍。

換言之，一旦出現爭議，舉證往往成為關鍵：財物原先是否確實放入、數量與價值為何、何時遺失等，都可能牽涉到證明與追查的難度。

也有人坦言，不能忽視華人社群使用保險箱的現實背景。部分商戶或以現金結算的工作者，收入型態零散，或因各種原因不便頻繁將現金存入帳戶；加上語言隔閡、手續門檻、過往對金融機構的不信任感，讓一些人更傾向把資產以現金或實物形式留在自己可掌握的範圍內。對不少移民家庭而言，這是長年在異鄉打拚中形成的生活習慣，也是一種「自我保護」。

在此情況下，民眾可採取更分散風險的作法，將日常周轉所需的現金與長期資產區分管理，大額資產盡量透過可追溯的金融管道存放；貴重物品保留購買憑證、鑑定證書或照片紀錄，必要時另行投保。

保險 華人 移民

紐約愛樂中國新年音樂會 余隆領軍再執指揮棒

市議員元在熙遞件 競逐國會第7選區維樂貴絲遺缺
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

熱門新聞

在皇后區法蘭西斯路易斯高中就讀12年級的17歲華裔女學生何麥肯齊(Mackenzie Ho)，其遺體在法拉盛凱辛娜公園附近被發現；圖為此前的尋人啟事。(讀者提供)

紐約失蹤華裔女高中生遺體被發現 警方初步研判為自殺

2026-02-01 20:55
紐約中華公所主席朱超然逝世，享年73歲。(記者劉梓祁／攝影)

紐約中華公所主席朱超然逝世 享年73歲

2026-01-29 17:27
冬季風暴為紐約市帶來多達一呎的積雪還未掃清，本周末氣溫再降，體感溫度或低於華氏零度。(記者曹馨元／攝影)

周末再降溫 炸彈氣旋或挾降雪體感破0℉

2026-01-30 12:23
居民反映，法拉盛諸多路口斑馬線與公車站附近仍堆積雪牆，行人被迫繞行或踏入泥水中過馬路。(記者戴慈慧／攝影)

曼達尼市府清雪不力 紐約民眾出行步步險

2026-01-31 07:18
紐約市長曼達尼(右)與其母、電影導演米拉・奈兒。(路透資料照)

艾普斯坦最新文件 出現紐約市長曼達尼母親名字

2026-01-31 14:31
曼哈頓一名聯邦法官於周五上午裁定，撤銷對殺害聯合健保CEO被告孟喬內(Luigi Mangione)的謀殺與槍械指控。(美聯社)

聯邦法官撤銷謀殺、槍械指控 孟喬內免於死刑

2026-01-30 15:51

