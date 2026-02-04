紐約客談／華人移民的安全感放哪裡？

華埠不久前傳出保險 箱失竊疑雲，引發不少人重新思考：把現金、金飾與文件鎖進銀行保險箱，這種較為「老派」的保管方式，究竟安不安全？

在華人 社區中，保險箱長期被視為「最穩妥」的選項之一。許多第一代移民 靠雙手打拼，省吃儉用多年累積的資產，往往以現金、金條或珠寶的形式存在。對他們而言，保險箱不只是存放財物的工具，更像是一份看得見、摸得到的安全感。也因此，一旦傳出疑似失竊，不少人第一時間趕往銀行查驗，擔心多年積蓄「一夜之間落空。」

不過，保險箱的「安全」與一般人理解的「保險」並不相同。多數銀行保險箱服務的核心，是提供一個具門禁、監控與身分核驗的存放空間；但箱內放了什麼、價值多少，通常由客戶自行保管與申報，且未必自動納入存款保險或銀行理賠範圍。

換言之，一旦出現爭議，舉證往往成為關鍵：財物原先是否確實放入、數量與價值為何、何時遺失等，都可能牽涉到證明與追查的難度。

也有人坦言，不能忽視華人社群使用保險箱的現實背景。部分商戶或以現金結算的工作者，收入型態零散，或因各種原因不便頻繁將現金存入帳戶；加上語言隔閡、手續門檻、過往對金融機構的不信任感，讓一些人更傾向把資產以現金或實物形式留在自己可掌握的範圍內。對不少移民家庭而言，這是長年在異鄉打拚中形成的生活習慣，也是一種「自我保護」。

在此情況下，民眾可採取更分散風險的作法，將日常周轉所需的現金與長期資產區分管理，大額資產盡量透過可追溯的金融管道存放；貴重物品保留購買憑證、鑑定證書或照片紀錄，必要時另行投保。