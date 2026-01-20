紐約客談／高球場或能助解住房危機

住房危機難解，往往不是因為缺乏方案，而是因為城市對既有資源的惰性依賴。當住房空置率跌至1.4%，任何仍以「等待市場自行修復」為前提的政策，都已與現實脫節。在這樣的背景下，市營高爾夫球場顯得格外刺眼：2500英畝的土地，被低密度、低使用率的設施占據，長期服務於極少數族群，卻位於交通完善的黃金地段。

紐約的高爾夫球場是城市規畫在社會結構相對單一時代所遺留的產物。今天的紐約人口結構、住房需求與公共空間使用方式早已徹底改變。「同意之城」無法自動產生土地，真正決定改革深度的，是市府是否願意重新檢視公共空間。高爾夫球場正是最具象徵性的案例。它們同時展現了公共資源分配的不平等，以及城市政策對社會變遷反應遲緩的問題。

從空間正義的角度看，高爾夫球場的存在本身就帶有強烈排他性。昂貴的設備、有限的使用人數、封閉的管理模式，使這些土地難以被稱為真正的公共空間。此外，這種失衡還具有明顯的地理與族群指向性。高爾夫球場大量集中在皇后區 、史泰登島 與布碌崙 等地區，與住房壓力最為嚴峻、移民人口最密集的社區高度重疊。

高爾夫球場擁有組織力強、聲量高的既得利益群體，轉型必然伴隨反彈。但城市領導者若只在阻力最小的領域行動，住房政策便永遠無法觸及最關鍵的土地結構問題。未來的用地規畫，完全可以把可負擔住宅、社區公園、球類運動場與開放綠地結合在一起，使土地同時承擔居住、休憩與社會互動的多重功能。這種多用途的設計，才符合21世紀大城市對土地效率與社會包容性的雙重要求。