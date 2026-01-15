我的頻道

華清池楊貴妃露點雕像遭舉報不雅 中官媒：扼殺創作活力

Grok「火辣模式」替真人脫衣惹議 馬斯克不敵全球壓力讓步了

紐約客談／罷工常態化 顯示協調機制失靈

紐約客談
還有誰記得，上次紐約市護士大罷工，僅在不遠的三年前？三年是護士工會的續約頻率，這意味著：護士們每次簽署新的勞動合約，都只能通過罷工來達成目標。罷工這種原本有魚死網破之意的「核彈級」終極談判手段，如今卻成了常規武器。有人稱讚美國的工會制度讓勞工真正擁有談判權，也有人指責工會故意操弄導致小事化大，然而罷工常態化所體現的真正問題在於：傳統的勞資協調機制已徹底失靈。

勞資談判原本僅由兩方閉門進行，罷工則是一種在談判破裂後，拉全社會下水、以博取社會聲援，給對方施壓的極端手段。根據公眾心態的差異，這種手段並非永遠都能奏效，但對社會構成廣泛影響則是必然的。然而人命關天。護士的工作屬性決定，如同交通行業一樣，若要罷工，勢必要承擔比其他職業更沉重的道德壓力。

護士們的要求，除漲薪外，也包括增加人力、增加健保等，並非過分，而醫院方面的反擊卻專攻「漲薪要求過分」這一點，熟悉官方話語體系的人也許能聽出弦外之音：醫院對於護士的合理要求，其實是心虛的。那麼我們有理由發問：正常的內部申訴、勞工仲裁以及政府監督機制都在哪裡？如果它們能發揮些許作用，何至於讓護士們不得不一再通過罷工去聲索權利？

護士人力短缺，會使患者難以得到應有的服務；護士待遇差，士氣低，萬一工作出錯，會讓患者面臨生命危險。醫院方面自然會把這種矛盾包裝在「勞資糾紛」的外衣之下，盡量規避行政和立法者的監管，然而面對如此生命攸關之事，政府真的能置之度外嗎？

當罷工成為談判的起點而非終點，就意味著制度的喪鐘已經敲響。

罷工 紐約市 健保

紐約客談／紐約市反ICE怒潮再起

紐約10醫院破萬護士罷工 2院方拒讓步 急診恐人力不足

1.5萬護士今晨開始罷工 紐約史上最大規模

紐約護士罷工倒數 5醫院達成協議

美國務院：1月21日起暫停75國簽證辦理

死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉

每晚養成這2習慣 研究：有助延長4年壽命

CNN：若想了解何謂美國的「K型經濟」搭飛機就知道

ICE挨家挨戶問「亞裔住在哪裡？」明州盤查行動引爭議

