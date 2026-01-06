紐約客談／期待曼達尼設立更多特殊高中

新任市長曼達尼 宣布任命頗具爭議性的薩謬思(Kamar Samuels)出任掌管公校體系的市教育總監，引起不少華人家長擔憂；他在宣示不擬終結市長公校控制權的同時，也開始著手兌現選舉支票，廢除幼稚園的資優班。曼達尼最終會不會拿特殊高中 開刀？

曼達尼本人畢業於紐約市八大特殊高中之一──布朗士 科學高中。全市每年有多達2萬9000名初中生參加特殊高中入學考試(SHSAT)，卻僅有5000人能進入這些特殊高中。而一向有菁英高中之稱的史岱文森高中、布朗士科學高中和布碌崙科技高中更深受詬病，亞裔學生更成為眾矢之的，因為每年能進入這些學校的非洲裔和西語裔學生寥寥無幾，而亞裔學生的比率卻居高不下。

進步派市長白思豪任上曾試圖廢除特殊高中考試，造成巨大風波，他在亞裔選民中的支持率因此一落千丈。曼達尼雖信誓旦旦將廢除資優班，卻在特殊高中議題上投鼠忌器，不置一喙。

如今既然曼達尼決定仍掌控對公校的控制權，何不展現魄力，在特殊高中議題上順應民意，放手一搏！億萬富豪彭博擔任紐約市長期間，為解決紐約市特殊高中「粥少僧多」的問題，曾一舉將特殊高中數量從三所增加到八所，紐約市學子多年來受益匪淺，他本人也青史留名，因為彭博做的是加法，而白思豪做的是減法。

假若曼達尼也把餅做大，增設更多特色高中，並由市長和市教育總監制定新的特色高中的入學標準，勢將滿足更多家長和學生的要求，嘉惠後人。

此前已有人提出增加特殊高中的各種方案，例如在哈林區設立一所史岱文森分校，並將SHSAT考試成績和初中成績作為入學標準，只要SHSAT考試成績達最低標準，每個學區初中生排名前5%的學生就能保證獲錄取。這將既確保族裔多元化，又避免讓不同族裔陷入零和遊戲。

也有人建議在南布朗士設立布朗士科學高中分校，在東紐約設立布碌崙科技高中分校。這樣就可緩解初中生申請特殊高中有如千軍萬馬擠過獨木橋的窘況。如今只能看曼達尼是否能從善如流了。