紐約客談／沉默文化 正中劫匪下懷

布碌崙 (布魯克林)8大道 一家華人 按摩店日前凌晨遭三名歹徒持槍洗劫，員工與顧客遭到暴力威脅，損失近萬元財物；然而，此案件暴露出華人商家普遍存在的一個深層問題，不敢報警、不願曝光，完全未意識到「沉默文化」的代價。

對於主流社會而言，遭搶、被打劫、尋求警方協助是理所當然的權力與行為，面對媒體提問，受害者也會坦然敘述經過，因為深知自己並沒有錯；但在不少華人商家心中，卻總有揮之不去的顧慮，「報了警，顧客會不敢來」、「店被曝光，會被貼上負面標籤」，正是這種迴避心理，讓更多案件淪為沉默，或是未獲得應當的關注。

這些華人商家必須明白，這樣的想法看似「保護自己」，實則正中犯罪分子的下懷；當匪徒看見洗劫店家後，社區依舊風平浪靜，警方沒有加強巡邏和執法，便會輕易得出這個社區的民眾不會反抗、不會報警，可任人宰割的結論；一旦這種印象形成，犯罪就會重複發生，不僅受害的是個別商家，更是整個社區的安全，選擇沉默的人，實則無形中助長了惡性循環。

華社急需改變的，是「羞於做受害者」的思維，遭遇暴行並非丟臉，應將過程鉅細靡遺地描述給警方、向媒體公開，是對自己權益的維護，也是對社區的保護；曝光歹徒特徵、犯案手法、時間地點，有助於提醒其他商家提高警惕，也能促使警方調整巡邏策略，甚至在更早階段將匪徒繩之以法。

這不是「給自己招黑」，而是讓潛在受害者少一份危險，讓下一次悲劇不會降臨在其他人身上；遇事後勇敢報警，才能激勵周邊商家、居民效仿，社區力量因此累積，正是這種集體意識，才會真正震懾犯罪、改善治安。