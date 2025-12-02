紐約客談／當華埠成為移民執法的試驗場

我的頻道

近兩個月來，紐約曼哈頓華埠接連遭遇三場移民執法行動，引起社區居民廣泛關注與恐慌。街頭突如其來的拘捕、全副武裝的聯邦移民執法人員與警察的出現，不僅打擾這一移民社區的日常生活，也給如今已成為旅遊景點、小商家商業中心的華埠蒙上陰影。

這些執法行動並非針對華人社區本身，而是將華埠作為一種「象徵性舞台」，對外展示聯邦移民政策的威懾力。許多受影響的人並非社區常住居民，而是其他族群或在華埠活動的移民。這種「殺雞儆猴」的手法，讓華埠居民成為無辜旁觀者，也增加了社區的焦慮與不安。

正如社區領袖于金山說，聯邦移民執法部門人手不夠、資源不足，拘捕有犯罪紀錄的非法移民也遠比理論上更具挑戰，因此他們更急需一個展示的「舞台」；「華埠附近接連上演ICE抓捕戲碼，大家都看得出，根本就是他們黔驢技窮了」。

不過，哪怕聯邦再「雷聲大雨點小」，也能達到製造恐慌的目的。近年來到紐約的華人新移民有數萬人，盡管大多都居住在法拉盛或布碌崙，但仍有不少人受雇於華埠餐館商家、或時常到此消費用餐。有商家指出，自川普政府開始實施大規模移民執法後，很多華人新移民都不敢跨區跑動，商家生意不僅受影響，招工也變難；如今近在眼前的多場執法行動，更使華人新移民惴惴不安。

作為全美最為多元的移民城市，紐約市如今反對移民執法的聲浪早已蓋過支持打擊非法移民的保守派觀點；在紐約市大規模移民執法，也意味著衝突、抗議與混亂。聯邦政府在華埠「秀肌肉」，破壞了長期累積的對政府的信任與社區凝聚力，華埠可能會長期背負不必要的心理與社會成本，有損其安全、包容及多元的居住與商業環境。

非法移民 華埠 華人

