紐約客談／市公立醫院 需加強口譯服務

紐約客談
州主計長狄拿波利(Thomas P. DiNapoli)最新發布的審計報告，再次揭露紐約市醫療系統缺乏多元語言協助的事實；立法者與決策者應意識到，語言協助並非附屬服務，這是攸關患者安全與醫療公平的核心機制，應立即採取行動、通過必要法案等，增加市公立醫院系統的多語言口譯服務，以在關鍵時刻挽救性命。

這項報告指出，當審計人員以西語、中文、俄語等多種語言進行55通測試電話時，僅有12通成功接通口譯，剩下的43通電話遭遇阻礙，甚至被掛斷；此外，一些宣稱提供中文服務的移動醫療車，實際訪察時發現只有英語與西語，醫療者靠著谷歌翻譯與病患溝通，容易造成誤解。

而電話口譯外包商聲稱三年的毫無失誤紀錄，卻被審計指為「不可信」，這些問題並非政府給予的經費不足，而是缺乏管理意願與制度的責任。

語言障礙不是技術性問題，但各層面凸顯了醫療不平等，對英語能力有限的移民而言，從診療、手術風險，到服藥與出院指示，每一步都可能因一句聽不懂的單字，造成嚴重的醫療事故；紐約作為移民之都，卻在最基本的語言協助上失守，令人難以信服。

審計報告已敲響警鐘，決策者必須採取行動解決當下的情況，而當前由州參議員劉醇逸與州眾議員李羅莎(Nily Rozic)推動的「醫院語言協助提案」，實際上就是邁向多元語言協助的重要一步；提案要求建立完整、即時的口譯與筆譯制度，確保病患能以熟悉語言理解診斷與治療。

州長霍楚(Kathy Hochul)若真重視醫療公平，應盡速簽署法案，讓語言協助從「善意」轉為「義務」，從補救措施轉為醫療服務的一部分，確保每一位紐約人，不論母語為何，都能獲得最佳的治療。

移民 眾議員 紐約市

