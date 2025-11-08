紐約客談／曼達尼任市長 太陽照樣升起

我的頻道

曼達尼當選紐約市長次日，獲得川普總統特赦的大騙子、前國會議員桑托斯(George Santos))宣布將兌現他的諾言：搬離紐約市。這樣一個被判刑七年卻僅坐牢84天，出獄後還大放厥詞的世紀巨騙離開紐約，紐約人除彈冠相慶之外，還應該對他說一聲：愛去哪去哪，愛禍害誰禍害誰，但不要把曼達尼當選當理由。

曼達尼以逾半票數當選市長，對於其他未投票支持他的選民來說，可謂五味雜陳。有人恐懼，有人擔憂，有人憤怒，但多數人沈默、觀望，因為即使明年1月1日曼達尼就任市長，也並非世界末日，太陽將照樣升起，升斗小民該幹嗎還是幹嗎。

一個年僅34歲，滿腦子悲天憫人情懷的理想主義者，獲得了逾半數人認可，要治理紐約，我們不妨給他一次機會。縱算他碰壁，也可讓世人明白，民主社會主義那一套行不通。

即使在亞當斯市府，盡管消防局長已憤然請辭，市警總局局長卻表示願意留任，與曼達尼共事。而在選前出錢出力阻擋曼達尼當選的華爾街大佬們，則在轉向，不再威脅將撤出紐約市，而是伸出橄欖枝，表示曼達尼如需什麼幫助，願意提供。

曼達尼也在選後第一場記者會上宣布將立即展開請益之旅，請益對象包括基層組織者、資深政府官員、全國與國際政策專家，尤其「最了解社區需求的工薪階層」。他承諾為所有把這座城市當成家的紐約人服務，而非僅照顧投票支持他的人的利益。

曼達尼不傻，不會不知道免費午餐需要有人買單。在上任後，他的政見勢將一一面臨現實考驗，他可能挑選少數關鍵議題全力推動，對其它主張則會妥協或淡化。更何況他的不少政見過去被妖魔化了，對富人的威脅也被人刻意放大了。

因此，聲稱曼達尼將帶給紐約災難，等著看他笑話的人，斷言紐約客將大舉遷往佛州、德州的人，結論都別下得太早。

曼達尼 紐約市 投票

