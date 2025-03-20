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紐約客談／詐騙猖狂 科技發展弊端

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科技推動社群媒體發展，卻在人與人於網路世界快速建立起聯繫的過程中，也帶來諸多爭議；這些圍繞著金錢欺詐、身分盜竊的詐騙手段不斷進化，為避免損失，政府也需帶領民眾研發更多層的防衛機制，與時俱進。

「殺豬盤」詐騙相信已不是鮮事，民眾普遍以為的是從感情方面下手，隨著媒體的大量曝光報導，如今民眾已對社群媒體中不請自來、噓寒問暖的陌生人訊息有所戒備；然而，社群媒體的使用令人們的部分信息呈公開狀態，使得被有心人士利用，是始終無法避免的。

譬如，布碌崙一名華女日前遭人冒充發電郵給公司的人力資源部，要求更換薪資轉帳的銀行戶口；盡管騙徒的手法破綻百出，人力資源部員工一眼就能鑑別是假冒的，但這樣的手法有別於以往、甚至是首次出現，足以敲響警鐘：騙徒為了騙錢，已經在不停地研發新的手段和切入點。

總會有糊塗的人，不小心會上當，也或者騙徒的手法會愈來愈高明，藉助人工智能(AI)技術，做到以假亂真的地步，屆時的網路世界，何以為真？何能可信？而若為了保護個人隱私，而完全斷用社群媒體，這個代價又並非所有人能接受。

科技帶來的好處有很多，但其造成的弊端，也是不可忽視的；若科技的發展是為了人類的進步、生活的便利，那也應該同時善加管控弊端之處，別反而給人類的生活產生更大負擔。

由此以來，政府、決策機構等領袖在當中起到的作用很大，在詐騙手段不斷進化的同時，也應該建立和加固更多的防衛機制，無論是從政策、法律、或是朝科技本身的管控下手，最重要的是有所行動。

社群媒體 布碌崙 人工智能

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