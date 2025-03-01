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方大同過世享年41歲 親友證實：他後事非常低調

歌手方大同「抗病5年」過世 享年41歲

紐約客談／麥當勞顧客限20歲以上 孰令致之

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最近，一條有關麥當勞的新聞爆紅各主流媒體，布碌崙(布魯克林)一家麥當勞居然要求20歲以下的顧客，必須在父母陪伴下才能入內用餐，引發廣泛熱議。在普羅大眾的印象中，麥當勞是民眾解決溫飽問題的地方，小朋友尤其喜歡Happy Meal。

然而新規定要讓顧客出示證件，20歲以下的人還要在家長的陪同方可進入？不禁令人設想，麥當勞什麼時候變成花天酒地的場所了嗎，還是和大麻店一樣危險呢？

細問之下才發現，原來附近學校的青少年，已把這家位於弗萊布許(Flatbush)的麥當勞當成打架俱樂部，經常在這裡約架、惹是生非，還損壞店裡的桌椅和內部裝潢，欺負顧客、員工，甚至保安等。光是今年的頭兩個月，當地警局就接到了29次報警，店家忍無可忍才出此下策。據說，店家一開始設定的年齡是18歲，後來改成了20歲。

大家都明白，出了問題的是那幫胡作非為的青少年，他們在校園裡欺凌同學、打架鬥狠，然後將暴力帶到校園外，危害整個社區。威震全球的跨國集團麥當勞，居然也不得不實施限入令，實在是因為家長、學校、保安、警察都管不了，業主才決定從餐館規定上找出路。

在另一起事件中，因為十幾歲的青少年經常到一家中餐館滋事，罵人吐口水，還往店裡扔磚頭，店家一氣之下舉著炒勺，將滋事少年追打出幾條街外。這樣做其實對店家不好，除將自身安全置於危險之中，還可能面臨法律追究，最好的做法還是報警。不過也要警察真能將這些惡少抓起來、法律真能將他們制裁，問題才有可能真正解決。

麥當勞 布碌崙 大麻

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