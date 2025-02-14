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紐約客談／華人政治冷感 將付出代價

記者馬璿╱紐約報導
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投票能改變什麼」，這句話在華人社區內並非少數價值觀。隨著選舉臨近，華人政治參與率低的問題再度浮現，而這種沉默正讓社區付出代價。

▼收聽「紐約客談」：

在美國，投票是爭取自身權利的最直接方式。當華人缺席選舉，政策制定權便落入更積極的群體手中。以紐約市為例，市府在教育、警察、租房政策上的決策往往與華社期待相左，但因低投票率與身分限制，華人只能被動接受結果。政治就是一場資源分配的遊戲，不參與的人自然不會被納入考量，導致華人社區的需求被忽視。

這種政治冷感可源於歷史經驗，許多第一代移民來自權威社會，經歷文化大革命、六四事件或腐敗的官僚體系，認為「政治是危險的，靠政府不如靠自己」。這種不信任感延續到美國，且新冠疫情期間仇亞情緒高漲，許多受害者勇於報警卻遭漠視，令更多人選擇沉默，認為投票改變不了現狀，甚至可能招惹麻煩，形成這種冷漠的心態也是無可厚非。

加上華人普遍奉行「經濟至上」價值觀，認為努力賺錢安身立命才是最好的生存方式，政治只是浪費時間的權謀遊戲，關注點僅限於稅收、房價等經濟議題。然而，政治與經濟從來不是平行線，最低工資、商業稅率、移民政策都深受政治影響。只談經濟而忽略政治，就像在別人的棋局裡當旁觀者，卻期待能成為贏家一樣，最終命運仍掌握在手握棋子的人手中。

當然美國政治並非毫無黑暗，也有部分勢力暗中以不同方式操縱選舉，但可以確定的是，政治冷感只會讓華人社區進一步邊緣化。投票不只是只捧紅某位特定候選人，而是透過支持政策展現個體聲音，確保自身權益不因此被犧牲。若我們不改變，未來想埋怨也無處可怨了。

華人 投票 移民

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