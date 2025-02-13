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紐約客談／亞當斯為前途 不惜出賣紐約市

紐約客談

近日，美國司法部指示曼哈頓聯邦檢察官撤銷對紐約市亞當斯的貪腐指控，原因一是因提出指控時間太過接近2025年的市長選舉，二則是因為擔心該指控會妨礙亞當斯配合川普打擊非法移民。上述兩個理由不僅站不住腳，更是政治干預司法、聯邦插手地方事務的佐證。美國憲法最引以為傲的三權分立、聯邦州府彼此牽制，似乎在當下都已被忽視。

根據歷史紀錄，聯邦當局通常不會在選舉逼進時起訴參選人，但針對亞當斯的訴訟在2024年9月提出，早於市長選舉整整九個月，而對其調查更是自2021年就已開始。但凡了解案件始末，就能看出因此指控過於接近選舉而將其撤銷的理由並不充分。

在消息傳出前，紐約時報已經報導，稱亞當斯的律師團隊正與司法部談判，欲以亞當斯配合川普移民政策為籌碼，換取撤銷對其的貪腐案訴訟。且不說紐約市長是如何為了個人政治前途，犧牲了這座移民城市數以萬計的新移民；在如此明目張膽的政治干預下，發出撤銷命令的司法部副部長博夫，如何有立場指責民主黨是因政治利益而提出指控？

紐約市最大的魅力在於其多元性，走在堅尼路上，可以聽到英語、西語、意語、中文；在哥倫布圓環的商場中，有法餐、日餐、美式餐點。美利堅大學(American University)社會學教授卡斯塔內達(Ernesto Castaneda)曾說，紐約之所以能成為紐約，就是因為它歡迎全世界的移民到此逐夢。

川普打擊一切移民的政治立場早已不是新聞，而近期新聞頻指，亞當斯在保護學校不允許移民局進入的問題上語焉不詳、發布備忘錄放寬允許移民局進入市屬場所的標準。為了自己的前途，紐約市的市長似乎已經決心出賣這座城市。

非法移民 亞當斯 紐約市

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