紐約客談／亞當斯為前途 不惜出賣紐約市
近日，美國司法部指示曼哈頓聯邦檢察官撤銷對紐約市長亞當斯的貪腐指控，原因一是因提出指控時間太過接近2025年的市長選舉，二則是因為擔心該指控會妨礙亞當斯配合川普打擊非法移民。上述兩個理由不僅站不住腳，更是政治干預司法、聯邦插手地方事務的佐證。美國憲法最引以為傲的三權分立、聯邦州府彼此牽制，似乎在當下都已被忽視。
根據歷史紀錄，聯邦當局通常不會在選舉逼進時起訴參選人，但針對亞當斯的訴訟在2024年9月提出，早於市長選舉整整九個月，而對其調查更是自2021年就已開始。但凡了解案件始末，就能看出因此指控過於接近選舉而將其撤銷的理由並不充分。
在消息傳出前，紐約時報已經報導，稱亞當斯的律師團隊正與司法部談判，欲以亞當斯配合川普移民政策為籌碼，換取撤銷對其的貪腐案訴訟。且不說紐約市長是如何為了個人政治前途，犧牲了這座移民城市數以萬計的新移民；在如此明目張膽的政治干預下，發出撤銷命令的司法部副部長博夫，如何有立場指責民主黨是因政治利益而提出指控？
紐約市最大的魅力在於其多元性，走在堅尼路上，可以聽到英語、西語、意語、中文；在哥倫布圓環的商場中，有法餐、日餐、美式餐點。美利堅大學(American University)社會學教授卡斯塔內達(Ernesto Castaneda)曾說，紐約之所以能成為紐約，就是因為它歡迎全世界的移民到此逐夢。
川普打擊一切移民的政治立場早已不是新聞，而近期新聞頻指，亞當斯在保護學校不允許移民局進入的問題上語焉不詳、發布備忘錄放寬允許移民局進入市屬場所的標準。為了自己的前途，紐約市的市長似乎已經決心出賣這座城市。
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