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紐約客談／蛋、電皆漲 老百姓苦還在後頭

紐約客談

川普總統未上台前便下豪言，說上任就要降通膨，然而當前情況看來是事與願違：除禽流感疫情令雞蛋價格持續上漲外，聯合愛迪生電力公司近日也在紐約州提案，希望明年起調漲電費和燃氣費的價格超過10%，紐約客擔憂生活成本進一步攀升，加上聯邦關稅政策對經濟造成的不可預測性，更加苦惱。

據悉，賓州警方最近在通緝從雞蛋供應商那裡偷走10萬個雞蛋的男子，此消息乍聽之下不可思議，從什麼時候起雞蛋也成為有盜竊價值的奢侈品；但細想，去年12月全美雞蛋的平均價格約4.15元，雖不比兩年前的4.82元紀錄來得高，但美國農業部推測，今年蛋價估計還會再飆漲20%。作為膳食組成的必需品，現在擁有雞蛋的人彷彿就是富翁。

對紐約州人民而言，更壞的消息還在後頭，聯合愛迪生電力公司近日向州公共服務委員會提案，計畫自2026年1月1日起，調漲電費11.4%與燃氣費13.3%，以籌措額外資金投入清潔能源及基礎設施升級。這些清潔能源和設施升級的福利，消費者能不能享用到不得而知，但多數人肯定會因各種高昂的成本疊加，加劇生活負擔。

別忘了，川普對來自加拿大、墨西哥和中國商品施加的關稅政策，也僅在初步推行階段，接下來恐怕還會遭遇報復，來來回回的貿易戰，只會對經濟造成更多的不確定性；這對已經生活在水深火熱之中的人民而言，肯定不是一個好消息。

川普所謂的關稅，是促進美國經濟增長、保護就業和提高稅收入的手段，是經濟政策的核心；但各個州身處的經濟狀況不同，以及時下面臨禽流感疫情，造成的損失已太嚴重，這些也應該是聯邦政府在促進經濟方面應考量到的因素。

雞蛋 禽流感 川普

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