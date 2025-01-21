紐約客談╱互聯網上地球村 只是黃粱一夢？

越來越多美國民眾從TikTok轉至中國社群媒體小紅書創建帳戶，然而其中一些人對北京的內容審查制度感到不滿，蜜月期迅速告終。路透

小紅書 在過去的一周展現了空前的文化交流，讓人彷彿回到了互聯網普及之初的千禧年；那個年代，地球村還是觸手可及的美好願景，在河南網吧上網的民眾也可能有一個遠在紐約新澤西的網友。畢竟，激進的自由派認為，物理的國界本就是不民主的；互聯網的「無國界性」似乎才是形成地球村的基礎。

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但在過去的十餘年，美中關係不斷惡化，兩國人民間誤解不斷加深；在新冠疫情 、航班熔斷、貿易戰之後，即使美國網民願意「反向翻牆」來到中國互聯網，美中友好還能回到從前嗎？

對於在疫情之初從中國「潤(run)」出來的媒體人李先生，TikTok 難民湧入小紅書的現象讓他感到倍受冒犯。李先生認為，「難民」這一詞就是概念挪用，頗有何不食肉糜的傲慢。「為了抗爭言論自由而來到言論更不自由的地方，這並不合理」，李先生表示，在小紅書活躍的中國用戶之外，也有很多「失語」的中國人，因言論自由的壓迫而無從發聲，「在這樣一個審查嚴格的平台上體現的中國，並不是真實的中國。」

在為期一周的社媒移民開始之初，就有美國網民在TikTok上發帖稱，她的多個帖子已經因審查原因遭到小紅書下架，「小紅書並不是一個好去處」。同性戀、政治話題等敏感元素向來是小紅書審查的重點，但平台似乎願意為境外用戶撕開一個口子。

「女同性戀(#Lesbian)」話題在小紅書被禁已久，大部分發帖者通常用彩虹符號或縮寫「#Le」來替代；隨著TikTok難民的到來，小紅書官方如今恢復了「#Lesbian」話題。互相的包容和進步固然是好事，但在川普宣布延期TikTok禁令之後，不少TikTok難民已經表示要回歸該平台。如此短暫的蜜月期是否真的就這樣結束？互聯網上的地球村，或許只不過是黃粱又一夢。